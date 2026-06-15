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نهاية الشوط الأول بتقدّم السعودية على أوروغواي بنتيجة 1 - 0.. تابعوا المباراة مباشرة عبر تطبيق TOD

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نهاية الشوط الأول بتقدّم السعودية على أوروغواي بنتيجة 1 - 0.. تابعوا المباراة مباشرة عبر تطبيق TOD
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كرة القدم

2026-06-15 | 19:06
نهاية الشوط الأول بتقدّم السعودية على أوروغواي بنتيجة 1 - 0.. تابعوا المباراة مباشرة عبر تطبيق TOD

⚽ نهاية الشوط الأول بتقدّم السعودية على أوروغواي بنتيجة 1 - 0

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نهاية الشوط الأول بتقدّم السعودية على أوروغواي بنتيجة 1 - 0.. تابعوا المباراة مباشرة عبر تطبيق TOD

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