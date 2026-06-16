بعد التعادل الصادم، لاعبو إسبانيا يرفعون سقف التحدّي

اتّخذ لاعبو منتخب موقفا لافتا

اتّخذ لاعبو منتخب موقفًا لافتًا قبل استكمال مشوارهم في ، بعدما اتفقوا على عدم الحصول على أيّ مكافآت مالية في حال ودّعوا البطولة قبل بلوغ الدور ربع النهائي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" ، فإنّ نظام المكافآت داخل منتخب "لا روخا" سيكون مشابهًا لما اعتُمد في مراحل نهائية سابقة، إذ لن تُصرف أيّ مبالغ للاعبين ما لم ينجح المنتخب في الوصول إلى ربع النهائي على الأقل، بحيث تكون المكافآت مرتبطة بالنجاح داخل الملعب، لا بمجرد المشاركة.

ولم تُحسم بعد القيمة النهائية للمكافآت المحتملة، إذ ما زالت المفاوضات جارية داخل الإسباني، بقيادة قادة المنتخب رودري، أوناي سيمون وفيران توريس، بانتظار استكمال الاتفاق الرسمي مع الإسباني رافاييل لوزان.

ويأتي هذا القرار في وقت دخل فيه منتخب إسبانيا البطولة بصفته أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب رغم التعادل السلبيّ الصادم أمام الرأس الأخضر في المباراة الأولى، بعد تتويجه بطلًا لأوروبا، وسط رغبة واضحة من اللاعبين في تأكيد أن الطموح الرياضي يتقدّم على أيّ حسابات مالية.







