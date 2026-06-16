مدافع الرأس الأخضر: من لينكد إن إلى المونديال

من رسالة ظنّها احتيالًا إلى الظهور على أكبر مسرح كروي

من رسالة ظنّها احتيالًا إلى الظهور على أكبر مسرح كروي في ، خطف مدافع الرأس الأخضر "بيكو" لوبيس الأنظار بعد مشاركته في التعادل التاريخي أمام (0-0)، ضمن منافسات .

وتعود قصة لوبيس إلى عام 2019، حين تلقّى رسالة عبر منصّة " " من مدرّب الرأس الأخضر السابق روي أغواس، يدعوه فيها إلى تمثيل المنتخب مستفيدًا من أصوله عبر والده.

لكنّ المدافع المولود في تجاهل في البداية، معتقدًا أنّها محاولة احتيال أو رسالة غير جدّية، قبل أن يكتشف لاحقًا أنّ الدعوة حقيقيّة.

وقبل الوصول إلى هذا المشهد، كان لوبيس يعمل مستشارًا للرهن العقاري في إيرلندا، بالتزامن مع لعبه بدوام جزئي مع بوهيميانز، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى شامروك روفرز ويشق طريقه نحو الاحتراف.

، يجد اللاعب البالغ 33 عامًا نفسه جزءًا من واحدة من أجمل قصص المونديال، بعدما ساهم دفاعيًا في خروج الرأس الأخضر بشباك نظيفة أمام إسبانيا، في نتيجة منحت منتخب بلاده نقطة تاريخية في ظهوره العالمي.







