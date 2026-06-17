الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو- تايمز سكوير ساخن قبل مواجهة الأرجنتين والجزائر

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو- تايمز سكوير ساخن قبل مواجهة الأرجنتين والجزائر
A-
A+

كرة القدم

2026-06-17 | 00:05
فيديو- تايمز سكوير ساخن قبل مواجهة الأرجنتين والجزائر

قبل مواجهة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم

شهد ميدان تايمز سكوير في نيويورك توترًا لافتًا قبل مواجهة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم، بعدما اندلع شجار بين عدد من مشجعي المنتخبين وسط تجمعات جماهيرية سبقت المباراة.
ووقع الإشكال ليل الاثنين في محيط شارع 46 وبرودواي، حيث تجمّع مشجعون من الطرفين قبل أن تتطور الهتافات والمشادات إلى تدافع واشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف.
وذكرت شرطة نيويورك أنّ شخصًا واحدًا أوقف على خلفية الحادثة، وحُرّر بحقه محضر بسبب السلوك غير المنضبط، من دون تسجيل إصابات.
وجاءت الحادثة قبل ساعات من المباراة التي انتهت الى فوز منتخب الأرجنتين (3-0) على منتخب الجزائر، في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة العاشرة، وسجل النجم ليونيل ميسي الأهداف الثلاثة.



مقالات ذات صلة

جماهير لاتسيو تصعّد وتضع الموسم على صفيح ساخن
2026-06-08

جماهير لاتسيو تصعّد وتضع الموسم على صفيح ساخن

فيديو - احتفال مجنون بفوز الأرجنتين .. في بنغلادش!!
00:44

فيديو - احتفال مجنون بفوز الأرجنتين .. في بنغلادش!!

فيديو - أوزبكستان في موقف غير مألوف قبل مواجهة هولندا
2026-06-09

فيديو - أوزبكستان في موقف غير مألوف قبل مواجهة هولندا

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا
2026-05-30

فيديو - جمهور البوسنة يهتف لفلسطين قبل مواجهة مقدونيا

فيديو- تايمز سكوير ساخن قبل مواجهة الأرجنتين والجزائر

رياضة

كرة القدم

منتخب الأرجنتين

منتخب الجزائر

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مفاجأة المطار في كأس العالم
ميسي يدوّن حدثين كبيرين أمام الجزائر في المونديال

اقرأ ايضا في كرة القدم

اخترنا لك
⚽ إنتهاء المباراة بفوز النمسا على الأردن 3-1 ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026
02:10
فيديو - الفايكنغ حاضرون في المراكز التجارية والمُدرّجات
00:45
فيديو - احتفال مجنون بفوز الأرجنتين .. في بنغلادش!!
00:44
كوراساو تدخل موسوعة غينيس وتتسلم الشهادة الرسمية
00:11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026