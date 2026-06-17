فيديو- تايمز سكوير ساخن قبل مواجهة الأرجنتين والجزائر

شهد ميدان تايمز سكوير في نيويورك
توترًا لافتًا قبل مواجهة الأرجنتين
والجزائر في كأس العالم
، بعدما اندلع شجار
بين عدد من مشجعي المنتخبين وسط تجمعات جماهيرية سبقت المباراة.
ووقع الإشكال ليل الاثنين في محيط شارع 46 وبرودواي، حيث تجمّع مشجعون من الطرفين قبل أن تتطور الهتافات والمشادات إلى تدافع واشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف.
وذكرت شرطة نيويورك
أنّ شخصًا واحدًا أوقف على خلفية الحادثة، وحُرّر بحقه محضر بسبب السلوك غير المنضبط، من دون تسجيل إصابات.
وجاءت الحادثة قبل ساعات من المباراة التي انتهت الى فوز منتخب الأرجنتين (3-0) على منتخب الجزائر
، في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة العاشرة، وسجل النجم ليونيل ميسي
الأهداف الثلاثة.