فيديو- تايمز سكوير ساخن قبل مواجهة الأرجنتين والجزائر

🚨BREAKING: Violent clash erupts in Times Square in New York as Algerian and Argentine fans brawl ahead of their matchup. pic.twitter.com/Yx3Pzdi08h — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 16, 2026

شهد ميدان تايمز سكوير في توترًا لافتًا قبل مواجهة والجزائر في ، بعدما اندلع بين عدد من مشجعي المنتخبين وسط تجمعات جماهيرية سبقت المباراة.ووقع الإشكال ليل الاثنين في محيط شارع 46 وبرودواي، حيث تجمّع مشجعون من الطرفين قبل أن تتطور الهتافات والمشادات إلى تدافع واشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل الشرطة للسيطرة على الموقف.وذكرت أنّ شخصًا واحدًا أوقف على خلفية الحادثة، وحُرّر بحقه محضر بسبب السلوك غير المنضبط، من دون تسجيل إصابات.وجاءت الحادثة قبل ساعات من المباراة التي انتهت الى فوز منتخب الأرجنتين (3-0) على منتخب ، في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة العاشرة، وسجل النجم الأهداف الثلاثة.