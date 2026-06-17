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ميسي يدوّن حدثين كبيرين أمام الجزائر في المونديال

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ميسي يدوّن حدثين كبيرين أمام الجزائر في المونديال
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كرة القدم

2026-06-17 | 00:03
ميسي يدوّن حدثين كبيرين أمام الجزائر في المونديال

دخل ليونيل ميسي فصلا تاريخيا جديدا في مسيرته

دخل ليونيل ميسي فصلا تاريخيا جديدا في مسيرته، بعدما بات أول لاعب يشارك ويلعب في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، مع ظهوره كقائد في مباراة الأرجنتين والجزائر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال 2026.
وجاء ظهور ميسي، البالغ 38 عاما، بعد مسيرة مونديالية بدأت في ألمانيا 2006، ثم تواصلت في جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022، قبل أن تمتد إلى نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وحمل قائد الأرجنتين معه إرثا استثنائيا في البطولة، بعدما قاد منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يعود هذه المرة للدفاع عن اللقب مع جيل يقوده ليونيل سكالوني.
وضرب ميسي العصفور الثاني في مشاركته، حيث قاد الأرجنتين الى الفوز بثلاثية نظيفة، وقّعها بنفسه في الدقائق 17 و60 و76، رافعاً رصيده في البطولات الست الى 16 هدفاً، بالتساوي مع الألماني ميروسلاف كلوزه، وبات بحاجة الى هدف واحد ليصبح منفرداً أكثر لاعب سجّل أهدافاً في نهائيات المونديال.



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