ميسي يدوّن حدثين كبيرين أمام الجزائر في المونديال

دخل ليونيل فصلا تاريخيا جديدا في مسيرته

دخل ليونيل فصلا تاريخيا جديدا في مسيرته، بعدما بات أول لاعب يشارك ويلعب في ست نسخ مختلفة من ، مع ظهوره كقائد في مباراة الأرجنتين والجزائر ضمن الجولة الأولى من دور في مونديال 2026.

وجاء ظهور ميسي، البالغ 38 عاما، بعد مسيرة مونديالية بدأت في 2006، ثم تواصلت في جنوب 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022، قبل أن تمتد إلى نسخة 2026 في وكندا والمكسيك.

وحمل قائد الأرجنتين معه إرثا استثنائيا في البطولة، بعدما قاد منتخب بلاده إلى لقب كأس 2022 في قطر، قبل أن يعود هذه المرة للدفاع عن اللقب مع جيل يقوده ليونيل سكالوني.

وضرب ميسي العصفور الثاني في مشاركته، حيث قاد الأرجنتين الى الفوز بثلاثية نظيفة، وقّعها بنفسه في الدقائق 17 و60 و76، رافعاً رصيده في البطولات الى 16 هدفاً، بالتساوي مع الألماني ميروسلاف كلوزه، وبات بحاجة الى هدف واحد ليصبح منفرداً أكثر لاعب سجّل أهدافاً في نهائيات المونديال.







