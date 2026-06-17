كوراساو تدخل موسوعة غينيس وتتسلم الشهادة الرسمية

دخلت كوراساو الكاريبية تاريخ

دخلت كوراساو الكاريبية تاريخ ، بعدما اعترفت موسوعة بها كأصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى نهائيات ، وسلمت الشهادة الرسمية الى رئيس فيها، جيلبرت مارتينا.

وأقيمت مراسم تسليم الشهادة الرسمية في مدينة هيوستن ، تزامنا مع مشاركة المنتخب في نهائيات كأس 2026، حيث خاض مباراته الأولى وخسرها أمام منتخب (1-7).

وبلغ عدد سكان كوراساو 156,115 نسمة فقط عند تأهلها الى المونديال، أي أقل بكثير من الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله آيسلندا، والتي بلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة عند تأهلها إلى كأس العالم 2018.





