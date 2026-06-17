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كوراساو تدخل موسوعة غينيس وتتسلم الشهادة الرسمية

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كوراساو تدخل موسوعة غينيس وتتسلم الشهادة الرسمية
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كرة القدم

2026-06-17 | 00:11
كوراساو تدخل موسوعة غينيس وتتسلم الشهادة الرسمية

دخلت جزيرة كوراساو الكاريبية تاريخ كرة القدم

دخلت جزيرة كوراساو الكاريبية تاريخ كرة القدم، بعدما اعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بها كأصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وسلمت الشهادة الرسمية الى رئيس اتحاد كرة القدم فيها، جيلبرت مارتينا.
وأقيمت مراسم تسليم الشهادة الرسمية في مدينة هيوستن الأمريكية، تزامنا مع مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026، حيث خاض مباراته الأولى وخسرها أمام منتخب ألمانيا (1-7).
وبلغ عدد سكان كوراساو 156,115 نسمة فقط عند تأهلها الى المونديال، أي أقل بكثير من الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله آيسلندا، والتي بلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة عند تأهلها إلى كأس العالم 2018.


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رياضة

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كوراساو

موسوعة غينيس للأرقام القياسية

كأس العالم

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