فازت بجائزة مكنتها من حضور سبع كؤوس عالم

تحولت جائزة ترويجية إلى رحلة عمر امتدت لأكثر من عقدين مع البطولة الأهم في العالم
بالنسبة الى الإكوادورية ماريا ديل خيسوس بينارجوتي.
وتعود الحكاية إلى عام 1998، حين شاركت ماريا في سحب ترويجي لشركة "كوكاكولا" بالتزامن مع مونديال فرنسا
، لتفوز بجائزة حضور جميع نسخ كأس العالم
مدى الحياة، مع تغطية كاملة لتكاليف السفر والإقامة والتنقل.
ونقل حساب Juan Sebastián Pérez على منصة "إكس"، أن ماريا خاضت أول تجربة سفر جوي لها متجهة إلى فرنسا لحضور مونديال 1998.
وواظبت ماريا على حضور النسخ اللاحقة، إذ سافرت الى مونديالات كوريا
واليابان 2002، ألمانيا
2006، جنوب إفريقيا 2010، البرازيل
2014، روسيا
2018، وقطر 2022، الا انها تغيب عن البطولة الحالية لأسباب صحية.