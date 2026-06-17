فازت بجائزة مكنتها من حضور سبع كؤوس عالم

تحولت جائزة ترويجية إلى رحلة عمر

تحولت جائزة ترويجية إلى رحلة عمر امتدت لأكثر من عقدين مع البطولة الأهم في بالنسبة الى الإكوادورية ماريا ديل خيسوس بينارجوتي.

وتعود الحكاية إلى عام 1998، حين شاركت ماريا في سحب ترويجي لشركة "كوكاكولا" بالتزامن مع مونديال ، لتفوز بجائزة حضور جميع نسخ مدى الحياة، مع تغطية كاملة لتكاليف السفر والإقامة والتنقل.

ونقل حساب Juan Sebastián Pérez على منصة "إكس"، أن ماريا خاضت أول تجربة سفر جوي لها متجهة إلى فرنسا لحضور مونديال 1998.

وواظبت ماريا على حضور النسخ اللاحقة، إذ سافرت الى مونديالات واليابان 2002، 2006، جنوب إفريقيا 2010، 2014، 2018، وقطر 2022، الا انها تغيب عن البطولة الحالية لأسباب صحية.







