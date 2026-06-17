الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فازت بجائزة مكنتها من حضور سبع كؤوس عالم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فازت بجائزة مكنتها من حضور سبع كؤوس عالم
A-
A+

كرة القدم

2026-06-17 | 00:11
فازت بجائزة مكنتها من حضور سبع كؤوس عالم

تحولت جائزة ترويجية إلى رحلة عمر

تحولت جائزة ترويجية إلى رحلة عمر امتدت لأكثر من عقدين مع البطولة الأهم في العالم بالنسبة الى الإكوادورية ماريا ديل خيسوس بينارجوتي.
وتعود الحكاية إلى عام 1998، حين شاركت ماريا في سحب ترويجي لشركة "كوكاكولا" بالتزامن مع مونديال فرنسا، لتفوز بجائزة حضور جميع نسخ كأس العالم مدى الحياة، مع تغطية كاملة لتكاليف السفر والإقامة والتنقل.
ونقل حساب Juan Sebastián Pérez على منصة "إكس"، أن ماريا خاضت أول تجربة سفر جوي لها متجهة إلى فرنسا لحضور مونديال 1998.
وواظبت ماريا على حضور النسخ اللاحقة، إذ سافرت الى مونديالات كوريا واليابان 2002، ألمانيا 2006، جنوب إفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، وقطر 2022، الا انها تغيب عن البطولة الحالية لأسباب صحية.



مقالات ذات صلة

"عدالة الى قبر" يفوز بجائزة Golden FEMI Film Festival
2026-05-21

"عدالة الى قبر" يفوز بجائزة Golden FEMI Film Festival

جهاد الأندري يفوز بجائزتي أفضل ممثل وأفضل عمل إقليمي
2026-05-24

جهاد الأندري يفوز بجائزتي أفضل ممثل وأفضل عمل إقليمي

ألمانيا تكتسح كوراساو بنتيجة 7 - 1 في دور المجموعات بكأس العالم 2026
2026-06-14

ألمانيا تكتسح كوراساو بنتيجة 7 - 1 في دور المجموعات بكأس العالم 2026

تشكيلة إنجلترا لكأس العالم بلا لاعبي ليفربول
2026-05-23

تشكيلة إنجلترا لكأس العالم بلا لاعبي ليفربول

فازت بجائزة مكنتها من حضور سبع كؤوس عالم

رياضة

كرة القدم

ماريا ديل خيسوس بينارجوتي

مونديال فرنسا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كوراساو تدخل موسوعة غينيس وتتسلم الشهادة الرسمية
زائر غير متوقع في معسكر ألمانيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

اخترنا لك
⚽ إنتهاء المباراة بفوز النمسا على الأردن 3-1 ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026
02:10
فيديو - الفايكنغ حاضرون في المراكز التجارية والمُدرّجات
00:45
فيديو - احتفال مجنون بفوز الأرجنتين .. في بنغلادش!!
00:44
كوراساو تدخل موسوعة غينيس وتتسلم الشهادة الرسمية
00:11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026