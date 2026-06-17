فيديو - الفايكنغ حاضرون في المراكز التجارية والمُدرّجات

¡CÓMO NO AMARLOS! 🇳🇴🤩
Así se presentó la afición de Noruega en el debut de su selección para el #Mundial, con cascos de vikingos y simulando el remo de un drakkar 🛶 pic.twitter.com/STDWQRcAQl
— Claro Sports (@ClaroSports) June 17, 2026
¡CÓMO NO AMARLOS! 🇳🇴🤩
Así se presentó la afición de Noruega en el debut de su selección para el #Mundial, con cascos de vikingos y simulando el remo de un drakkar 🛶 pic.twitter.com/STDWQRcAQl
🇳🇴 Norway fans completely taking over the stadium against Iraq! 🥁🚣 pic.twitter.com/3Wyr6t3cU7
— Ultras Clips (@ultras_clips) June 16, 2026
🇳🇴 Norway fans completely taking over the stadium against Iraq! 🥁🚣 pic.twitter.com/3Wyr6t3cU7
من الطبيعي أن يحتفل الأرجنتينيين بفوز منتخب بلادهم
دخلت جزيرة كوراساو الكاريبية تاريخ كرة القدم