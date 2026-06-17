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فيديو - الفايكنغ حاضرون في المراكز التجارية والمُدرّجات
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2026-06-17 | 00:45
فيديو - الفايكنغ حاضرون في المراكز التجارية والمُدرّجات

استهل منتخب النرويج عودته الى كأس العالم بعد غياب 28 عاماً

استهل منتخب النرويج عودته الى كأس العالم بعد غياب 28 عاماً بفوز كبير (4-1) على منتخب العراق العائد بدوره بعد غياب 40 عاماً، ضمن المجموعة التاسعة.
وإلى الفوز، كان اللافت الطريقة التي عبّر فيها جمهور النرويج عن فرحتهم، مستعيدين الفايكنغ في لقطات ولا أجمل رصدتها الكاميرات، سواء في مصعد أحد المراكز التجارية أو في مُدرّجات المباراة.



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