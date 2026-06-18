الرسالة التي أبكت المونديال

كشف الدولي الإيفواري يان ديوماندي عن جانب مؤثر من رحلته إلى كأس العالم
، بعدما وجّه رسالة إلى شقيقته الراحلة روكسان، التي فارقت الحياة عن 15 عامًا، قبل أن ترى حلمه يتحول إلى حقيقة.
في الرسالة
، استعاد لاعب لايبزيغ
ذكريات طفولته في أبيدجان
، حين كان يحلم بأن يصبح لاعبًا كبيرًا، بينما كانت شقيقته من أكثر المؤمنات بموهبته، حتى في المراحل التي تعثرت فيها محاولاته للوصول إلى أوروبا
.
وتحدث ديوماندي عن صدمة رحيل روكسان قبل بدايته الاحترافية في إسبانيا
مع ليغانيس، مؤكدًا أن غيابها ترك فراغًا كبيرًا في حياته، لكنه منحه دافعًا إضافيًا لمواصلة الطريق الذي كانت تؤمن به.
وبعدما خاض ديوماندي مباراته الأولى في كأس العالم
مع ساحل العاج
أمام الإكوادور
، تحوّلت رسالته إلى واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرًا في البطولة، بعدما وعد شقيقته بأن يحمل اسمها معه في الملاعب، وأن يجعل العالم يعرفها في كل لحظة ينجح فيها.