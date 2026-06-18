فيديو - حضور يختصر غياب جوتا

شهدت مباراة البرتغال والكونغو في لحظة إنسانية مؤثرة، بعدما حضر والدا الراحل ديوغو جوتا إلى ملعب هيوستن، بدعوة من ، لمواكبة الظهور الأول للمنتخب في البطولة.وعلى هامش المباراة، التقى الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والدي اللاعب الراحل، في لفتة جاءت ضمن أجواء التكريم التي رافقت بداية مشوار البرتغال في المونديال.وكان المنتخب البرتغالي قد اختار إبقاء اسم جوتا حاضرًا في رحلته العالمية، بعدما أُدرج سابقًا كعضو شرفي في قائمة الفريق، تكريمًا لمسيرته ومكانته داخل المجموعة.كما شهدت الدقائق التي سبقت المباراة لحظات مؤثرة لعائلة اللاعب، في عكس حجم الوفاء الذي يحيط باسمه.وعلى أرض الملعب، استهلت البرتغال مشوارها بتعادل مخيب أمام الكونغو الديمقراطية (1-1)، بعدما تقدّمت مبكرًا عبر جواو نيفيش، وادرك يوان ويسا التعادل للمنتخب الأفريقي قبل نهاية الشوط الأول.