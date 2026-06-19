فيديو - تجمعات خليجية واحدة في كأس العالم

مقطع اليوووووووووووووووم يصل!!!!!!



مُشجعين قطر والسعودية سويًا يحتفلون 👏🏼



🇸🇦♥️🇶🇦 pic.twitter.com/pmqB0OGlh5 — سهم (@1SMi_) June 18, 2026

أظهر مقطع مصوّر مشجعين من قطر والسعودية مجتمعين سويًا في الشارع، في لقطة جماهيرية لافتة رافقت أجواء خارج الملاعب.وبدا في الفيديو مشجعون يحملون أعلام المنتخبين وسط هتافات مشتركة، في عكس جانبًا من الحضور الخليجي في البطولة، بعيدًا عن حسابات المنافسة داخل الملعب.وتأتي اللقطة في ظل حضور جماهيري بارز خلال النسخة الحالية، إذ برزت جماهير قطر عبر مبادرات منظّمة مثل "مدرج العنابي"، الذي ساهم في تنسيق الهتافات والمسيرات الجماهيرية، بينها مسيرة في فانكوفر قبل خسارة منتخب قطر الكارثية أمام كندا (0-6).كما واكبت الجماهير منتخبها في بداية مشواره، بعد تعادله مع الأوروغواي في المجموعة الثامنة.