فيديو - النجم الروسي مع جماهير أوزبكستان

ظهر النجم الروسي السابق أندريه أرشافين في مدرجات ملعب أزتيكا، خلال مباراة أوزبكستان
وكولومبيا في افتتاح مشوارهما في كأس العالم
.
وانتشر مقطع لأرشافين وهو يتفاعل مع جماهير أوزبكستان في المدرجات، في لقطة طريفة لفتت الانتباه، خصوصًا أنّ لاعب أرسنال
وزينيت السابق كان قد وصف المنتخب الأوزبكي قبل البطولة بـ"الحصان الأسود
" في المجموعة.
وخسر منتخب أوزبكستان مباراته الأولى أمام كولومبيا
(1-3)، رغم تسجيله أول هدف في تاريخه بكأس العالم
عبر عباسبيك فايزوللاييف، في مشاركة مونديالية أولى للمنتخب، ويستعد لمواجهة البرتغال
في الجولة المقبلة ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر.