فيديو - النجم الروسي مع جماهير أوزبكستان

🚨🚨| Andrey Arshavin joined the Uzbekistan fans last night in the Azteca.🇺🇿🤣pic.twitter.com/R9stphEweW — CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026

ظهر النجم الروسي السابق أندريه أرشافين في مدرجات ملعب أزتيكا، خلال مباراة وكولومبيا في افتتاح مشوارهما في .وانتشر مقطع لأرشافين وهو يتفاعل مع جماهير أوزبكستان في المدرجات، في لقطة طريفة لفتت الانتباه، خصوصًا أنّ لاعب وزينيت السابق كان قد وصف المنتخب الأوزبكي قبل البطولة بـ" " في المجموعة.وخسر منتخب أوزبكستان مباراته الأولى أمام (1-3)، رغم تسجيله أول هدف في تاريخه بكأس عبر عباسبيك فايزوللاييف، في مشاركة مونديالية أولى للمنتخب، ويستعد لمواجهة في الجولة المقبلة ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر.