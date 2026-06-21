فيديو - فرحة برازيلية خاصة وتقليد بطلهما طفل

Manchester United legend Rafael da Silva’s son did the famous Matheus Cunha celebration after he scored for Brazil 🇧🇷 against Haiti 🇭🇹 in their World Cup group game 😂…. He did it better🔥😭 pic.twitter.com/MXa0lqZRlp — NEDU (@Nedu_brazil01) June 20, 2026

سجل نجل رافاييل دا سيلفا، لاعب السابق، لحظة طريفة بعد فوز على هايتي (3-0) في دور من ، حيث ظهر وهو يقلّد احتفال ماتيوس كونيا الشهير.وجاءت اللقطة بعد تألق كونيا في المباراة، إذ سجل مهاجم هدفين في انتصار البرازيل على هايتي، ليمنح منتخب بلاده دفعة مهمة في بعد تعادله في الجولة الأولى مع .وظهر رافاييل دا سيلفا برفقة نجله وهو يؤدي احتفال كونيا المعروف، في ارتبط باللاعب البرازيلي الذي صنع واحدة من أبرز لحظات المباراة داخل الملعب وخارجه.وكانت البرازيل قد حسمت اللقاء بثلاثية نظيفة، بعدما سجل كونيا ثنائية، وأضاف الهدف الثالث، فيما ودّعت هايتي البطولة بعد الهزيمة الثانية لها في دور المجموعات.