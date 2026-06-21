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فيديو - فرحة برازيلية خاصة وتقليد بطلهما طفل

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فيديو - فرحة برازيلية خاصة وتقليد بطلهما طفل
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كرة القدم

2026-06-21 | 04:15
فيديو - فرحة برازيلية خاصة وتقليد بطلهما طفل

لحظة طريفة بعد فوز البرازيل على هايتي (3-0)

سجل نجل رافاييل دا سيلفا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، لحظة طريفة بعد فوز البرازيل على هايتي (3-0) في دور المجموعات من كأس العالم، حيث ظهر وهو يقلّد احتفال ماتيوس كونيا الشهير.
وجاءت اللقطة بعد تألق كونيا في المباراة، إذ سجل مهاجم مانشستر يونايتد هدفين في انتصار البرازيل على هايتي، ليمنح منتخب بلاده دفعة مهمة في المجموعة الثالثة بعد تعادله في الجولة الأولى مع المغرب.
وظهر رافاييل دا سيلفا برفقة نجله وهو يؤدي احتفال كونيا المعروف، في مشهد ارتبط باللاعب البرازيلي الذي صنع واحدة من أبرز لحظات المباراة داخل الملعب وخارجه.
وكانت البرازيل قد حسمت اللقاء بثلاثية نظيفة، بعدما سجل كونيا ثنائية، وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث، فيما ودّعت هايتي البطولة بعد الهزيمة الثانية لها في دور المجموعات.



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رافاييل دا سيلفا

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