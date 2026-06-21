فيديو - هدية العمر لوالدها

فاجأت شابة غانية مقيمة في الولايات المتحدة
والدها بتجربة حضور كأس العالم
للمرة الأولى في حياته، بعد فترة صعبة خاض خلالها رحلة علاج من مرض السرطان.
وظهرت الشابة في مقطع مصوّر وهي تكشف لوالدها عن المفاجأة، قبل أن ترافقه إلى مباراة غانا
وبنما في كأس العالم
، حيث تابع اللقاء من المدرجات مرتديًا ألوان منتخب بلاده.
وبدت المفاجأة مؤثرة بالنسبة للأب، الذي عاش أجواء المونديال للمرة الأولى، بعدما تحوّلت الرحلة إلى مناسبة عائلية خاصة، وظهر وهو يرقص فرحًا في المدرجات.
وجاءت التجربة أكثر تميّزًا بالنسبة للعائلة مع فوز منتخب غانا على بنما (1-0)، ليغادر الأب المدرجات بذكرى مزدوجة، أول حضور مونديالي في حياته، وانتصار لمنتخب بلاده في البطولة.