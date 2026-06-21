فيديو - هدية العمر لوالدها

A Ghanaian lady living in 🇺🇸 surprised her dad with his first-ever experience after he beat ❤️😭… Moments like this are priceless! pic.twitter.com/WbHh2sxm65 — NEDU (@Nedu_brazil01) June 20, 2026

فاجأت شابة غانية مقيمة في والدها بتجربة حضور للمرة الأولى في حياته، بعد فترة صعبة خاض خلالها رحلة علاج من مرض السرطان.وظهرت الشابة في مقطع مصوّر وهي تكشف لوالدها عن المفاجأة، قبل أن ترافقه إلى مباراة وبنما في كأس ، حيث تابع اللقاء من المدرجات مرتديًا ألوان منتخب بلاده.وبدت المفاجأة مؤثرة بالنسبة للأب، الذي عاش أجواء المونديال للمرة الأولى، بعدما تحوّلت الرحلة إلى مناسبة عائلية خاصة، وظهر وهو يرقص فرحًا في المدرجات.وجاءت التجربة أكثر تميّزًا بالنسبة للعائلة مع فوز منتخب غانا على بنما (1-0)، ليغادر الأب المدرجات بذكرى مزدوجة، أول حضور مونديالي في حياته، وانتصار لمنتخب بلاده في البطولة.