رافينيا أمام منعطف صعب في المونديال

دخل مرحلة غامضة في مشواره بكأس

دخل البرازيلي رافينيا، نجم ومنتخب ، مرحلة غامضة في مشواره بكأس ، بعد أن تداخلت إصابته العضلية مع موجة من التكهنات حول مستقبله داخل البطولة وخارجها.

وكان رافينيا قد تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن خلال فوز البرازيل على هايتي (3-0)، ليغادر أرض الملعب في الشوط الأول وسط قلق واضح داخل الجهاز الفني.

وأكد البرازيلي أن اللاعب بدأ برنامجًا علاجيًا، على أن يخضع لإعادة تقييم لتحديد مدى قدرته على استكمال مشواره في البطولة.

وتأتي الإصابة في توقيت حساس للمنتخب البرازيلي، الذي يستعد لمواجهة اسكتلندا في مباراة مهمة ضمن المجموعة الثالثة، فيما أشارت تقارير إلى أن رافينيا بات خارج الحسابات لهذه المواجهة، مع استمرار الشكوك حول إمكانية عودته في الأدوار المقبلة.

وفي موازاة الملف الطبي، أثارت تصريحات منسوبة للنجم البرازيلي السابق فامبيتا جدلًا واسعًا، بعدما تحدث عن أزمات شخصية ومالية مزعومة يمر بها لاعب برشلونة، وربط ذلك بإمكانية انتقاله إلى السعودي، وهي الادعاءات التي خرج قريبه إيغور باديليا لنفيها، واصفًا ما يُتداول بأنه "أكاذيب".





