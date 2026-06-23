فيديو - منتخب النرويج يُجذّف جماعياً على طريقة الفايكنغ

خطف منتخب النرويج
وجمهورهم قلوب عشاق كرة القدم
في العالم
، ليس بفضل أدائهم ونتائجهم على أرض الميدان
وحسب، بل بفضل رقصة الفايكنغ
الشهيرة التي قدمها اللاعبون بعد فوزهم المثير على السنغال (3-2) ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات
.
وحقق "الفايكنغ" انتصارهم الثاني في المجموعة التاسعة، بعد الأول على العراق
، وضمنوا التأهل الى الدور الثاني مع "الديوك" برصيد ست نقاط لكل منهما، لتبقى مباراة الفصل بينهما على الصدارة يوم الجمعة المقبل.
وقاد مارتن أوديغارد
ضارباً على طبلة خاصة، المجموعة التي افترشت الملعب وقامت بحركة التجذيف الشهيرة، وشاركتهم جماهيرهم فرحتهم على المدرجات.