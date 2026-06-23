فيديو - منتخب النرويج يُجذّف جماعياً على طريقة الفايكنغ

Incredible moment as Norway players hit the Viking celebration. WOW pic.twitter.com/iQfMUcxDIH — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) June 23, 2026 🇳🇴🥶 Martin Ødegaard leads Norway in performing the iconic Viking Row with the fans inside the stadium. 🚣 pic.twitter.com/VnHlddKXie — CentreGoals. (@centregoals) June 23, 2026

خطف منتخب وجمهورهم قلوب عشاق في ، ليس بفضل أدائهم ونتائجهم على أرض وحسب، بل بفضل رقصة الشهيرة التي قدمها اللاعبون بعد فوزهم المثير على السنغال (3-2) ضمن الجولة الثانية من دور .وحقق "الفايكنغ" انتصارهم الثاني في المجموعة التاسعة، بعد الأول على ، وضمنوا التأهل الى الدور الثاني مع "الديوك" برصيد ست نقاط لكل منهما، لتبقى مباراة الفصل بينهما على الصدارة يوم الجمعة المقبل.وقاد ضارباً على طبلة خاصة، المجموعة التي افترشت الملعب وقامت بحركة التجذيف الشهيرة، وشاركتهم جماهيرهم فرحتهم على المدرجات.