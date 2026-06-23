فيديو - غادر المنتخب لملازمة زوجته .. دوكو أمام قرار لا يشبه كرة القدم

🇬🇭 “I have decided to withdraw from the World Cup and stay with my wife.”



— Jérémy Doku, announcing his withdrawal from the 2026 FIFA World Cup to return home and support his wife during the birth of their first child. pic.twitter.com/mrwx2ooMiG — THE STATE NEWS (@THESTATENEWSS) June 22, 2026

غادر جيريمي دوكو، جناح منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي، معسكر منتخب بلاده في ، متوجهًا إلى ليكون إلى جانب زوجته شيرين خلال ولادة طفلهما الأول.وأكد البلجيكي أن دوكو سافر إلى لندن بعد حصوله على الضوء الأخضر طبيًا، إذ كان قد غاب عن مباراة بلجيكا أمام بسبب المرض، بعدما استبعده المدرب رودي غارسيا من الحسابات منذ يوم الجمعة لأسباب صحية.ورافق اللاعبَ طبيب المنتخب، على أن يعود للالتحاق بالبعثة في سياتل مساء الثلاثاء، وقد جاءت مغادرة دوكو بعد أيام من حديثه عن رغبته في حضور ولادة طفله الأول، مؤكدًا أن الأمر يمثل لحظة عائلية لا يريد تفويتها، حتى لو تزامن ذلك مع مشاركة بلجيكا في بطولة بحجم كأس .وكانت الخطة قائمة أصلًا على منحه فرصة العودة إلى إنكلترا عند اقتراب موعد الولادة، قبل أن يحدث ذلك خلال دور ، وذكرت معلومات نقلاً عن اللاعب أنه لن يعود، ويفضل البقاء الى جانب زوجته التي وضعت ذكرا أُطلق عليه اسم "برايز".