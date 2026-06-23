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فيديو - غادر المنتخب لملازمة زوجته .. دوكو أمام قرار لا يشبه كرة القدم

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فيديو - غادر المنتخب لملازمة زوجته .. دوكو أمام قرار لا يشبه كرة القدم
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كرة القدم

2026-06-23 | 00:45
فيديو - غادر المنتخب لملازمة زوجته .. دوكو أمام قرار لا يشبه كرة القدم

غادر ليكون إلى جانب زوجته شيرين خلال ولادة طفلهما الأول

غادر جيريمي دوكو، جناح منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي، معسكر منتخب بلاده في كأس العالم، متوجهًا إلى لندن ليكون إلى جانب زوجته شيرين خلال ولادة طفلهما الأول.
وأكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن دوكو سافر إلى لندن بعد حصوله على الضوء الأخضر طبيًا، إذ كان قد غاب عن مباراة بلجيكا أمام إيران بسبب المرض، بعدما استبعده المدرب رودي غارسيا من الحسابات منذ يوم الجمعة لأسباب صحية. 
ورافق اللاعبَ طبيب المنتخب، على أن يعود للالتحاق بالبعثة في سياتل مساء اليوم الثلاثاء، وقد جاءت مغادرة دوكو بعد أيام من حديثه عن رغبته في حضور ولادة طفله الأول، مؤكدًا أن الأمر يمثل لحظة عائلية لا يريد تفويتها، حتى لو تزامن ذلك مع مشاركة بلجيكا في بطولة بحجم كأس العالم.
وكانت الخطة قائمة أصلًا على منحه فرصة العودة إلى إنكلترا عند اقتراب موعد الولادة، قبل أن يحدث ذلك خلال دور المجموعات، وذكرت معلومات نقلاً عن اللاعب أنه لن يعود، ويفضل البقاء الى جانب زوجته التي وضعت ذكرا أُطلق عليه اسم "برايز".


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