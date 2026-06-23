إيران تنهي محطتها في لوس أنجلوس برسالة غير متوقعة

تركت بعثة المنتخب الإيراني
رسالة مكتوبة داخل غرفة الملابس في ملعب "صوفي
" في لوس أنجلوس
، بعد التعادل من دون أهداف أمام بلجيكا، ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم
.
وجاءت الرسالة
شكرًا لمدينة لوس أنجلوس على حسن
الضيافة خلال استضافة مباراتي إيران
في دور المجموعات
، إذ كتب المنتخب الإيراني "من بلاد فارس القديمة منذ آلاف السنين إلى إيران المتحضّرة اليوم
، تبقى روح إيران حيّة وصامدة".
وأضافت "جئنا إلى لوس أنجلوس بفخر، وتنافسنا بشرف، ونغادر بكرامة"، قبل أن تختتم بالدعوة إلى أن "يسود السلام والاحترام والصداقة بين جميع الأمم".
وكان المنتخب الإيراني قد تعادل مع بلجيكا (0-0)، ليحافظ على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية، بعدما سبق له التعادل مع نيوزيلندا (2-2) في الجولة الأولى، ومن المقرر أن يخوض مباراته الأخيرة
في المجموعة أمام مصر في سياتل.
وتأتي هذه الرسالة في ختام إقامة إيران الكروية في لوس أنجلوس، حيث خاض المنتخب أول مباراتين له في البطولة، قبل الانتقال إلى محطته التالية في مشواره المونديالي.