إيران تنهي محطتها في لوس أنجلوس برسالة غير متوقعة

تركت بعثة المنتخب رسالة مكتوبة داخل غرفة الملابس

تركت بعثة المنتخب رسالة مكتوبة داخل غرفة الملابس في ملعب " " في ، بعد التعادل من دون أهداف أمام بلجيكا، ضمن منافسات المجموعة السابعة في .

وجاءت شكرًا لمدينة لوس أنجلوس الضيافة خلال استضافة مباراتي في دور ، إذ كتب المنتخب الإيراني "من بلاد فارس القديمة منذ آلاف السنين إلى إيران المتحضّرة ، تبقى روح إيران حيّة وصامدة".

وأضافت "جئنا إلى لوس أنجلوس بفخر، وتنافسنا بشرف، ونغادر بكرامة"، قبل أن تختتم بالدعوة إلى أن "يسود السلام والاحترام والصداقة بين جميع الأمم".

وكان المنتخب الإيراني قد تعادل مع بلجيكا (0-0)، ليحافظ على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية، بعدما سبق له التعادل مع نيوزيلندا (2-2) في الجولة الأولى، ومن المقرر أن يخوض مباراته في المجموعة أمام مصر في سياتل.

وتأتي هذه الرسالة في ختام إقامة إيران الكروية في لوس أنجلوس، حيث خاض المنتخب أول مباراتين له في البطولة، قبل الانتقال إلى محطته التالية في مشواره المونديالي.





