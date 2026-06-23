فيديو - ميسي يوحّد المدرجات من الأرجنتين إلى بنغلاديش

خطف ليونيل ميسي
الأضواء خارج حدود الملعب، بالتزامن مع المباراة التي انتهت الى فوز المنتخب الأرجنتيني على النمسا
(2-0)، سجلهما بنفسه، بعدما تحوّلت جماهيريته إلى مشهد
عالمي جمع بين لقطة لافتة في المدرجات واحتفالات صاخبة على بُعد آلاف الكيلومترات.
ففي مدرّجات المباراة، ظهرت مشجّعة مسنّة تبلغ من العمر مئة عام، وهي ترتدي ألوان المنتخب الأرجنتيني وتحمل لافتة كُتب عليها "مشجّعة لميسي منذ مئة عام"، في مشهد عكس المكانة الخاصّة التي يحظى بها قائد الأرجنتين
لدى جماهير بلاده بمختلف الأجيال.
وفي الوقت نفسه، انتشرت مشاهد من بنغلاديش تُظهر جماهير تحتفل بإنجاز ميسي، بعدما أصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم
، في مشهد جديد يؤكد الامتداد العالمي لشعبية النجم الأرجنتيني، وحجم ارتباط جماهير بعيدة جغرافيًا بمسيرته الكروية.