فيديو - ميسي يوحّد المدرجات من الأرجنتين إلى بنغلاديش

Hundreds of fans in Bangladesh celebrated Messi breaking the all-time record, storming the streets on motorcycles. This passion is unreal 😳 pic.twitter.com/rXInf2alsO — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) June 22, 2026 Unbelievable scenes as fans in Bangladesh celebrate Messi becoming FIFA World Cup history’s all-time leading goalscorer 😳🤯 pic.twitter.com/P0FNiSxtQn — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) June 22, 2026

خطف الأضواء خارج حدود الملعب، بالتزامن مع المباراة التي انتهت الى فوز المنتخب الأرجنتيني على (2-0)، سجلهما بنفسه، بعدما تحوّلت جماهيريته إلى عالمي جمع بين لقطة لافتة في المدرجات واحتفالات صاخبة على بُعد آلاف الكيلومترات.ففي مدرّجات المباراة، ظهرت مشجّعة مسنّة تبلغ من العمر مئة عام، وهي ترتدي ألوان المنتخب الأرجنتيني وتحمل لافتة كُتب عليها "مشجّعة لميسي منذ مئة عام"، في مشهد عكس المكانة الخاصّة التي يحظى بها قائد لدى جماهير بلاده بمختلف الأجيال.وفي الوقت نفسه، انتشرت مشاهد من بنغلاديش تُظهر جماهير تحتفل بإنجاز ميسي، بعدما أصبح الهدّاف التاريخي لكأس ، في مشهد جديد يؤكد الامتداد العالمي لشعبية النجم الأرجنتيني، وحجم ارتباط جماهير بعيدة جغرافيًا بمسيرته الكروية.