لقاء طريف يخطف الأنظار مع لامين يامال

حظي لامين يامال
، نجم برشلونة
ومنتخب إسبانيا
، بلقطة طريفة خارج المستطيل الأخضر، بعدما التقى طفلًا يشبهه بشكل كبير.
وجاء اللقاء بعدما أصبح الطفل معروفًا بين المتابعين بلقب "ميني
لامين يامال"، بسبب التشابه الواضح في ملامحه مع اللاعب الإسباني الشاب، قبل أن تجمعهما صورة مشتركة حملت طابعًا عفويًا وخفيفًا.
وظهر يامال مبتسمًا إلى جانب الطفل، في لقطة أضافت جانبًا إنسانيًا ومرحًا إلى حضوره المتزايد، خصوصًا أن اللاعب البالغ 18 عامًا بات من أكثر الأسماء متابعة في كرة القدم
العالمية، بفضل مستوياته مع برشلونة والمنتخب الإسباني.
ويعيش يامال فترة لافتة في مسيرته، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في العالم
، ليصبح اسمه حاضرًا باستمرار داخل الملعب وخارجه، سواء بإنجازاته الكروية أو باللحظات العفوية التي ترافقه بعيدًا عن المنافسات.