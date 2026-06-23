لقاء طريف يخطف الأنظار مع لامين يامال

التقى طفلًا يشبهه بشكل كبير

The link up happened ✅ Mini Lamine & Real 🙏 pic.twitter.com/7ZMViOGOTD — Alejandro Carbajal (@_alejandro512) June 22, 2026

Mini-Lamine met the real Lamine Yamal! 😍

This young fan traveled all the way from Indiana to watch Spain play in Atlanta with his father just to experience this beautiful moment 🇪🇸 pic.twitter.com/QZNt4K4k53 — LONEBoi (@Lonebo11) June 23, 2026

حظي ، نجم ومنتخب ، بلقطة طريفة خارج المستطيل الأخضر، بعدما التقى طفلًا يشبهه بشكل كبير.وجاء اللقاء بعدما أصبح الطفل معروفًا بين المتابعين بلقب " لامين يامال"، بسبب التشابه الواضح في ملامحه مع اللاعب الإسباني الشاب، قبل أن تجمعهما صورة مشتركة حملت طابعًا عفويًا وخفيفًا.وظهر يامال مبتسمًا إلى جانب الطفل، في لقطة أضافت جانبًا إنسانيًا ومرحًا إلى حضوره المتزايد، خصوصًا أن اللاعب البالغ 18 عامًا بات من أكثر الأسماء متابعة في العالمية، بفضل مستوياته مع برشلونة والمنتخب الإسباني.ويعيش يامال فترة لافتة في مسيرته، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في ، ليصبح اسمه حاضرًا باستمرار داخل الملعب وخارجه، سواء بإنجازاته الكروية أو باللحظات العفوية التي ترافقه بعيدًا عن المنافسات.