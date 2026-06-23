خطوة كبيرة نحو ملعب الأحلام

أعلن تحقيق محطة مهمة في مشروعه

أعلن تحقيق محطة مهمة في مشروعه الهادف إلى تطوير منطقة "أولد ترافورد"، بعد تأمين الجزء الأكبر من الأراضي المطلوبة لبناء ملعب جديد بسعة 100 ألف متفرج.

وأوضح النادي أنه حصل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 25 فدانًا، تقع على بُعد نحو 350 مترًا ملعب "أولد ترافورد الحالي، من شركة "Indurent"، في خطوة تمهّد للمضي قدمًا في المشروع الذي يُعد محورًا رئيسيًا ضمن خطة أوسع لإعادة تطوير المنطقة المحيطة بالملعب.

ومن المنتظر أن يقدّم النادي مخططًا رئيسيًا لمشروع التجديد في 9 - يوليو، قبل الدخول في مرحلة التصميم التي ستشمل مشاورات مع الجماهير بشأن شكل الملعب وتجربة يوم المباراة.

ويؤكد أن المشروع لا يقتصر على بناء ملعب جديد، بل يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير منطقة "أولد ترافورد" اقتصاديًا وعمرانيًا.

وكان النادي قد أعلن في آذار - 2025 طموحه لبناء ملعب جديد بسعة 100 ألف متفرج، ليكون محورًا لمشروع تجديد واسع في محيط الملعب الحالي.







