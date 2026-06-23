فيديو - عاصفة تربك تحضيرات إسبانيا في المونديال

تعرّضت تحضيرات المنتخب الإسباني في كأس العالم
لاضطراب مفاجئ، بعدما أُخلي مركز تدريباته بسبب عاصفة شديدة وتحذيرات من احتمال حدوث إعصار في المنطقة.
وتلقّى الموجودون في محيط مركز التدريب تنبيهًا طارئًا من هيئة الأرصاد الأميركية، دعاهم إلى الاحتماء فورًا في طابق سفلي أو داخل غرفة داخلية في أدنى مستوى من مبنى آمن، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والمركبات والمنازل المتنقلة.
جاء التحذير بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية الذي أثّر على أكثر من موقع مرتبط بمباريات وتحضيرات كأس العالم
في الولايات المتحدة
، إذ تسببت العواصف الرعدية والإنذارات الجوية خلال الأيام الماضية في تعطيل تدريبات بعض المنتخبات وتأخير مباراة فرنسا
والعراق.
ولم تُسجّل أي إصابات في صفوف بعثة المنتخب الإسباني، فيما طُبّقت إجراءات السلامة بإخلاء الموقع ونقل الموجودين إلى مناطق أكثر أمانًا، بانتظار تحسّن الظروف الجوية واستئناف البرنامج التحضيري بصورة طبيعية.