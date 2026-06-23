فيديو - عاصفة تربك تحضيرات إسبانيا في المونديال

🎥🚨



✅ عاصفة رعدية في تدريب المنتخب الإسباني تنقل التدريب الاستشفائي إلى الصالة الرياضية .. 🏋️‍♀️😅 pic.twitter.com/hp66doJmIN — منتخب إسبانيا (@spain_national) June 23, 2026

تعرّضت تحضيرات المنتخب الإسباني في لاضطراب مفاجئ، بعدما أُخلي مركز تدريباته بسبب عاصفة شديدة وتحذيرات من احتمال حدوث إعصار في المنطقة.وتلقّى الموجودون في محيط مركز التدريب تنبيهًا طارئًا من هيئة الأرصاد الأميركية، دعاهم إلى الاحتماء فورًا في طابق سفلي أو داخل غرفة داخلية في أدنى مستوى من مبنى آمن، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والمركبات والمنازل المتنقلة.جاء التحذير بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية الذي أثّر على أكثر من موقع مرتبط بمباريات وتحضيرات كأس في ، إذ تسببت العواصف الرعدية والإنذارات الجوية خلال الأيام الماضية في تعطيل تدريبات بعض المنتخبات وتأخير مباراة والعراق.ولم تُسجّل أي إصابات في صفوف بعثة المنتخب الإسباني، فيما طُبّقت إجراءات السلامة بإخلاء الموقع ونقل الموجودين إلى مناطق أكثر أمانًا، بانتظار تحسّن الظروف الجوية واستئناف البرنامج التحضيري بصورة طبيعية.