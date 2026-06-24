مصافحة ميسي تُربك صحفيًا أرجنتينيًا في المونديال

روى الصحفي الأرجنتيني خواكين برونو تفاصيل اللحظة الخاصة التي جمعته بليونيل ميسي
، خلال فوز الأرجنتين
على النمسا
(2-0) ضمن منافسات كأس العالم
، في المباراة التي سجل فيها قائد المنتخب الأرجنتيني هدفي اللقاء.
وجاءت اللقطة خلال احتفال ميسي بهدفه الثاني، بعدما ركض باتجاه الجهة التي كان يوجد فيها برونو، قبل أن يمد يده ويصافحه وسط أجواء احتفالية.
وقال برونو، واصفًا المشهد، إنه لا يزال متأثرًا بما حدث، رغم سنوات طويلة قضاها في تغطية كرة القدم
وحضور المباريات وإجراء المقابلات مع اللاعبين.
وأضاف أنّ رؤية ميسي يقترب منه بعد الهدف جعلته ينسى للحظة أنّه صحفي، ويعيش الموقف كمشجع لكرة القدم
، معتبرًا أن تلك المصافحة كانت أشبه بحلم لم يكن مستعدًا له.