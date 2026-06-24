مصافحة ميسي تُربك صحفيًا أرجنتينيًا في المونديال

روى الصحفي الأرجنتيني خواكين برونو تفاصيل اللحظة الخاصة التي جمعته بليونيل ، خلال فوز على (2-0) ضمن منافسات ، في المباراة التي سجل فيها قائد المنتخب الأرجنتيني هدفي اللقاء.وجاءت اللقطة خلال احتفال ميسي بهدفه الثاني، بعدما ركض باتجاه الجهة التي كان يوجد فيها برونو، قبل أن يمد يده ويصافحه وسط أجواء احتفالية.وقال برونو، واصفًا المشهد، إنه لا يزال متأثرًا بما حدث، رغم سنوات طويلة قضاها في تغطية وحضور المباريات وإجراء المقابلات مع اللاعبين.وأضاف أنّ رؤية ميسي يقترب منه بعد الهدف جعلته ينسى للحظة أنّه صحفي، ويعيش الموقف كمشجع ، معتبرًا أن تلك المصافحة كانت أشبه بحلم لم يكن مستعدًا له.