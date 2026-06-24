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فيديو - والدة أونداف تردّ: دينيز يمثّل الإيزيديين بفخر

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فيديو - والدة أونداف تردّ: دينيز يمثّل الإيزيديين بفخر
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كرة القدم

2026-06-24 | 03:44
فيديو - والدة أونداف تردّ: دينيز يمثّل الإيزيديين بفخر

برز دينيز أونداف كأحد الوجوه اللافتة في مشوار منتخب ألمانيا بكأس العالم

برز دينيز أونداف كأحد الوجوه اللافتة في مشوار منتخب ألمانيا بكأس العالم، بعدما افتتح حضوره في البطولة بهدف خلال الفوز الكبير على كوراساو (7-1)، قبل أن يعود ويؤكد تأثيره في المباراة التالية أمام ساحل العاج، حين دخل بديلًا وسجّل هدفي الفوز (2-1)، بينها هدف الحسم في الوقت بدل الضائع. 
ورفع اللاعب رصيده إلى 3 أهداف في أول مباراتين، ليصبح من أبرز أوراق المنتخب الألماني هجوميًا في البطولة.
وتزامن تألق أونداف مع ردّ والدته على محاولات التشكيك بخلفيته وهويّتّه، مؤكّدةً أنّ ابنها ينتمي إلى الطائفة الإيزيدية ويمثّل أبناءها بفخر. 
وقالت إن "دينيز إيزيدي ويمثّل جميع الإيزيديين. نحن فخورون به، وليباركه طاووس ملك (شعار الديانة الإيزيدية)"، في رسالة مباشرة إلى من حاولوا نشر معلومات مغلوطة عنه وعن عائلته، بعدما خطف اللاعب الأنظار بأدائه مع منتخب ألمانيا على المسرح العالمي.
 
 

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