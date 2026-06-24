فيديو - والدة أونداف تردّ: دينيز يمثّل الإيزيديين بفخر

Deniz Undavs mother „Deniz is a Ezidi and he represents all the Ezidis. We are proud of him and may Taus melek bless him“



Some people tried to spread lies about him and his family!



The lion of Ezidis🦚🤍 pic.twitter.com/3gZ7w5d49o — Marè (@mayaalkhalid) June 23, 2026

برز دينيز أونداف كأحد الوجوه اللافتة في مشوار منتخب بكأس ، بعدما افتتح حضوره في البطولة بهدف خلال الفوز الكبير على كوراساو (7-1)، قبل أن يعود ويؤكد تأثيره في المباراة التالية أمام ، حين دخل بديلًا وسجّل هدفي الفوز (2-1)، بينها هدف الحسم في الوقت بدل الضائع.ورفع اللاعب رصيده إلى 3 أهداف في أول مباراتين، ليصبح من أبرز أوراق المنتخب الألماني هجوميًا في البطولة.وتزامن تألق أونداف مع ردّ والدته على محاولات التشكيك بخلفيته وهويّتّه، مؤكّدةً أنّ ابنها ينتمي إلى الطائفة الإيزيدية ويمثّل أبناءها بفخر.وقالت إن "دينيز إيزيدي ويمثّل جميع الإيزيديين. نحن فخورون به، وليباركه طاووس ملك (شعار الديانة الإيزيدية)"، في رسالة مباشرة إلى من حاولوا نشر معلومات مغلوطة عنه وعن عائلته، بعدما خطف اللاعب الأنظار بأدائه مع منتخب ألمانيا على .