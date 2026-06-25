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صحفي ألماني حاضر في 17 مونديالًا!

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صحفي ألماني حاضر في 17 مونديالًا!
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كرة القدم

2026-06-25 | 18:34
صحفي ألماني حاضر في 17 مونديالًا!

واصل حضوره في كأس العالم للمرة السابعة عشرة خلال مسيرته الصحافية

حظي الصحافي الألماني المخضرم هارتموت شيرزر بتكريم خاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تقديرًا لمسيرته الاستثنائية في تغطية كأس العالم، بعدما واصل حضوره في كأس العالم للمرة السابعة عشرة خلال مسيرته الصحافية. 
وقدّمت إدارة الإعلام في "فيفا" لشيرزر مجسّمًا مصغّرًا لكأس العالم، احتفاءً بهذا الرقم اللافت وبحضوره المتواصل في الحدث الكروي الأبرز عالميًا.
ويبلغ شيرزر 88 عامًا، وبدأ رحلته مع كأس العالم في نسخة 1962 في تشيلي، قبل أن يواصل تغطية البطولة عبر عقود طويلة شهدت تحولات كبرى في كرة القدم، وأجيالًا مختلفة من النجوم، من بيليه ومارادونا وصولًا إلى ليونيل ميسي
ولا يقتصر حضور شيرزر على عدد البطولات التي واكبها، بل يعكس مسيرة صحافية امتدت لأكثر من ستة عقود، تابع خلالها كرة القدم من مقاعد الإعلام في الملاعب وقاعات المؤتمرات، وعايش تغيّر أساليب التغطية من الصحافة الورقية والبرقيات إلى المنصات الرقمية والبث الفوري
 

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هارتموت شيرزر

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