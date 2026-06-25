صحفي ألماني حاضر في 17 مونديالًا!

حظي الصحافي الألماني المخضرم هارتموت شيرزر بتكريم خاص من "فيفا"، تقديرًا لمسيرته الاستثنائية في تغطية ، بعدما واصل حضوره في كأس للمرة السابعة عشرة خلال مسيرته الصحافية.وقدّمت إدارة الإعلام في "فيفا" لشيرزر مجسّمًا مصغّرًا لكأس العالم، احتفاءً بهذا الرقم اللافت وبحضوره المتواصل في الكروي الأبرز عالميًا.ويبلغ شيرزر 88 عامًا، وبدأ رحلته مع كأس العالم في نسخة 1962 في تشيلي، قبل أن يواصل تغطية البطولة عبر عقود طويلة شهدت تحولات كبرى في ، وأجيالًا مختلفة من النجوم، من بيليه ومارادونا وصولًا إلى .ولا يقتصر حضور شيرزر على عدد البطولات التي واكبها، بل يعكس مسيرة صحافية امتدت لأكثر من ستة عقود، تابع خلالها كرة القدم من مقاعد الإعلام في الملاعب وقاعات المؤتمرات، وعايش تغيّر أساليب التغطية من الصحافة الورقية والبرقيات إلى المنصات الرقمية والبث الفوري