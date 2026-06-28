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فيديو - هكذا التقط مصوّر السنغال صور الفوز بعد منعه من مرافقة المنتخب

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فيديو - هكذا التقط مصوّر السنغال صور الفوز بعد منعه من مرافقة المنتخب
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كرة القدم

2026-06-27 | 20:09
فيديو - هكذا التقط مصوّر السنغال صور الفوز بعد منعه من مرافقة المنتخب

تابع المباراة عبر شاشة التلفاز، وحمل كاميرته لالتقاط لحظات فوز السنغال

لم يكن المصوّر الرسمي لمنتخب السنغال، سيدي تالّا، حاضرًا في الملعب خلال المباراة الأخيرة لبلاده في دور المجموعات من كأس العالم أمام العراق، بعدما حالت مشكلات التأشيرة دون سفره إلى كندا لمرافقة "أسود التيرانغا: في المواجهة الحاسمة.
وبقي تالّا في غرفته بأحد الفنادق في الولايات المتحدة، بعدما تعذّر عليه الانتقال إلى كندا، لكنه لم يبتعد عن مهمته. فقد تابع المباراة عبر شاشة التلفاز، وحمل كاميرته لالتقاط لحظات فوز السنغال من الشاشة، محافظًا على طريقته الخاصة في توثيق رحلة المنتخب، رغم غيابه عن أرض الملعب.
وانتهت المباراة بفوز كبير للسنغال على العراق (5-0)، في نتيجة منحت المنتخب دفعة مهمة في مشواره المونديالي. 
وبعد اللقاء، كتب تالّا رسالة مؤثرة قال فيها إن شغفه لا يتغير، سواء كان داخل الملعب أو خارجه، مؤكدًا أنّ رغبته في سرد القصص عبر الصور تبقى نفسها، مهما اختلف المكان أو الظروف.
 
 

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