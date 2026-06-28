فيديو - هكذا التقط مصوّر السنغال صور الفوز بعد منعه من مرافقة المنتخب

💔 Senegal’s official photographer was denied entry to after his visa was refused — so he’s now covering the team’s matches remotely from his hotel. 📸🇸🇳 pic.twitter.com/XQdqrz9sMN https://t.co/BJkTzqOniu — Football ⚽ (@Footballtweet) June 27, 2026

لم يكن المصوّر الرسمي لمنتخب السنغال، سيدي تالّا، حاضرًا في الملعب خلال المباراة لبلاده في دور من أمام ، بعدما حالت مشكلات التأشيرة دون سفره إلى لمرافقة " التيرانغا: في المواجهة الحاسمة.وبقي تالّا في غرفته بأحد الفنادق في ، بعدما تعذّر عليه الانتقال إلى كندا، لكنه لم يبتعد عن مهمته. فقد تابع المباراة عبر شاشة التلفاز، وحمل كاميرته لالتقاط لحظات فوز السنغال من الشاشة، محافظًا على طريقته الخاصة في توثيق رحلة المنتخب، رغم غيابه عن أرض الملعب.وانتهت المباراة بفوز كبير للسنغال على العراق (5-0)، في نتيجة منحت المنتخب دفعة مهمة في مشواره المونديالي.وبعد اللقاء، كتب تالّا رسالة مؤثرة قال فيها إن شغفه لا يتغير، سواء كان داخل الملعب أو خارجه، مؤكدًا أنّ رغبته في سرد القصص عبر الصور تبقى نفسها، مهما اختلف المكان أو الظروف.