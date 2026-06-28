فيديو - احتفال النرويج يصل إلى الأطفال

The Viking row has officially reached the generation in Norway 🇳🇴



(Via IG/Grilstadfus) pic.twitter.com/ZS6AVctneF — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 27, 2026

لم يعد احتفال "Viking Row" (التجديف على طريقة الفايكنغ) مجرّد لقطة عابرة في مدرجات خلال ، بعدما انتقل إلى الجيل الجديد داخل البلاد، في عكس حجم الحماس الذي أحدثته عودة المنتخب النرويجي إلى البطولة بعد غياب طويل.إذ أصبح الأطفال في النرويج يؤدّون الاحتفال الشهير في الحضانات، القائم على الجلوس في صف واحد وتحريك الأذرع كما لو أنّهم يجدّفون، على وقع الهتافات الجماعية التي رافقت جماهير المنتخب في الملاعب والشوارع خلال المونديال.وكان هذا الاحتفال قد تحوّل إلى أحد أبرز مظاهر الحضور النرويجي في البطولة، بعدما ظهر في محطات والساحات العامة، ثم داخل المدرجات عقب انتصارات المنتخب، قبل أن يصل صداه إلى داخل النرويج، حيث بات جزءًا من أجواء الحلم المونديالي الذي تعيشه البلاد.وتأهل منتخب النرويج إلى الأدوار الإقصائية، مستفيدًا من جيل يقوده ، فيما يبدو أنّ تأثيره لم يقتصر على النتائج فقط، بل امتدّ إلى صناعة مشهد جماهيري تتناقله الأجيال.