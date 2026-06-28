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مأساة عائلية تهزّ لاعبًا فنزويليًّا

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مأساة عائلية تهزّ لاعبًا فنزويليًّا
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كرة القدم

2026-06-28 | 05:54
مأساة عائلية تهزّ لاعبًا فنزويليًّا

عُثر على أندريا تحت أنقاض مبنى منهار بعدما استخدمت جسدها لحماية طفلتهما ألانا من الركام

فجع اللاعب الفنزويلي هيكتور بيلو، مدافع فريق ماريتيمو دي لا غوايرا، بوفاة زوجته أندريا بيلو، جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي، في حادثة إنسانية مؤلمة ارتبطت بعائلته الصغيرة. 
وبحسب ما نقلته تقارير صحفية عن منشور للاعب، عُثر على أندريا تحت أنقاض مبنى منهار في ولاية لا غوايرا، بعدما استخدمت جسدها لحماية طفلتهما ألانا من الركام.
وتمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال الطفلة حيّة من بين ذراعي والدتها، فيما لم تنجُ أندريا من الحادثة. ونعى بيلو زوجته برسالة مؤثرة، واصفًا إياها بالبطلة التي ضحّت بحياتها من أجل ابنتهما، في وقت عبّر فيه الوسط الرياضي الفنزويلي عن تضامنه مع اللاعب وعائلته وسط الكارثة التي خلّفت أضرارًا بشرية ومادية واسعة في البلاد.

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رياضة

كرة القدم

هيكتور بيلو

أندريا بيلو

فنزويلا

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