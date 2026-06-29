فوز كندا يمنح دريك سببًا إضافيًا للاحتفال

الرهان يمنح عائدًا محتملًا يتجاوز مليون

خطف النجم الكندي الأنظار خارج الملعب، بعدما راهن بمبلغ 770 ألف على فوز منتخب بلاده أمام ، في مواجهة دور الـ32 من .

وذكرت التقارير الحفية أن الرهان كان يمنح دريك عائدًا محتملًا يتجاوز مليون دولار في حال فوز كندا، وهو ما تحقق بالفعل بعدما حسم المنتخب الكندي المباراة بنتيجة 1-0، بهدف قاتل سجله ستيفن أوستاكيو في الوقت بدل الضائع، ليمنح بلاده بطاقة العبور إلى دور الـ16.

وجاء فوز كندا ليحمل قيمة تاريخية، إذ بلغ المنتخب هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، مواصلًا مشواره في بطولة يستضيفها جزئيًا على أرضه. أما رهان دريك، فأعاد اسمه إلى الواجهة في الأحداث الرياضية الكبرى، خصوصًا مع ارتباطه المتكرر بالمراهنات الرياضية عبر منصة Stake.

وبين الهدف المتأخر والرهان الضخم، تحولت ليلة كندا إلى واحدة من أكثر لحظات المونديال إثارة، داخل الملعب وخارجه.