شيرلي… جارة غير متوقّعة لمنتخب فرنسا

حظيت بعثة منتخب في بمشجعة غير متوقعة داخل مقر إقامتها، بعدما أصبحت ، الأميركية البالغة 96 عامًا، واحدة من الوجوه المألوفة لدى "الديوك" خلال وجودهم في الفندق نفسه.وبحسب تقارير صحفيّة، فإنّ الفندق خُصّص لإقامة المنتخب الفرنسي خلال ، مع بقاء بعض المقيمين الدائمين فيه، ومن بينهم شيرلي، التي وجدت نفسها على تماس مباشر مع أجواء المنتخب ولاعبيه خلال فترة الإقامة.وعبّرت شيرلي عن سعادتها بهذه التجربة، بعدما حصلت على قميص للمنتخب يحمل اسم ، وقالت إنّ اللاعب وعدها بتوقيعه في حال فوز فرنسا، مازحًا بأنّ قيمته ستصبح كبيرة. كما أكّدت امتنانها لهذه اللفتة، ووصفت الهديّة بأنّها "رائعة".وأصبحت شيرلي خلال إقامة المنتخب الفرنسي في الفندق وجهًا مألوفًا لدى أفراد البعثة، بعدما جمعتها باللاعبين أحاديث عفوية في أكثر من مناسبة.