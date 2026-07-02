نجم مغربي يعلّق بسخرية على خروج السنغال

علّق محمد الشيبي، لاعب المنتخب ، على خروج السنغال من برسالة قصيرة وحادة عبر حسابه على “إنستغرام”، كتب فيها: “اذهبوا إلى هناك وابكوا”، بعد وداع المنتخب للبطولة.وجاء منشور الشيبي عقب خسارة السنغال أمام (3-2) في دور الـ32، في مباراة كان المنتخب السنغالي قريبًا فيها من التأهل، قبل أن تقلب بلجيكا النتيجة في الدقائق والوقت الإضافي.وتحمل رسالة اللاعب المغربي خلفية مرتبطة بنهائي كأس أمم 2025 بين والسنغال، الذي شهد جدلًا كبيرًا بعدما غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتًا اعتراضًا على قرار تحكيمي، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة ويفوزوا (1-0) بعد وقت إضافي.لكن قلب النتيجة لاحقًا، واعتبر السنغال خاسرة 3-0 بسبب مغادرة الملعب، مانحًا اللقب للمغرب، في قرار فجّر أزمة طويلة بين الطرفين وأعاد منشور الشيبي جزءًا من توترها إلى الواجهة.