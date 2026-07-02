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نجم مغربي يعلّق بسخرية على خروج السنغال

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نجم مغربي يعلّق بسخرية على خروج السنغال
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كرة القدم

2026-07-01 | 20:02
نجم مغربي يعلّق بسخرية على خروج السنغال

علّق محمد الشيبي على خروج السنغال من كأس العالم برسالة قصيرة وحادة

علّق محمد الشيبي، لاعب المنتخب المغربي، على خروج السنغال من كأس العالم برسالة قصيرة وحادة عبر حسابه على “إنستغرام”، كتب فيها: “اذهبوا إلى هناك وابكوا”، بعد وداع المنتخب السنغالي للبطولة.
وجاء منشور الشيبي عقب خسارة السنغال أمام بلجيكا (3-2) في دور الـ32، في مباراة كان المنتخب السنغالي قريبًا فيها من التأهل، قبل أن تقلب بلجيكا النتيجة في الدقائق الأخيرة والوقت الإضافي.
وتحمل رسالة اللاعب المغربي خلفية مرتبطة بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، الذي شهد جدلًا كبيرًا بعدما غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتًا اعتراضًا على قرار تحكيمي، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة ويفوزوا (1-0) بعد وقت إضافي.
لكن الاتحاد الأفريقي قلب النتيجة لاحقًا، واعتبر السنغال خاسرة 3-0 بسبب مغادرة الملعب، مانحًا اللقب للمغرب، في قرار فجّر أزمة طويلة بين الطرفين وأعاد منشور الشيبي جزءًا من توترها إلى الواجهة.
 

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