توخيل للأطفال: اسهروا من أجل إنكلترا

دخل توماس توخيل، منتخب إنكلترا، على خط الجدل حول توقيت مواجهة إنكلترا والمكسيك في دور الـ16 من ، بعدما سُئل عن إمكانية السماح للأطفال في بريطانيا بالسهر لمتابعة المباراة، المقررة عند الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت المتحدة.وردّ توخيل بروح مرحة، داعيًا الأهالي إلى ترك الأطفال يشاهدون اللقاء، قائلًا: "اكتبوا عذرًا للمدرسة ودعوهم يشاهدون . كأس يأتي مرة كل 4 سنوات، ونحن بحاجة إلى دعم الجميع، خصوصًا الأطفال".وجاء تصريح المدرب الألماني بعد تأهل إنكلترا إلى دور الـ16 بفوز صعب على الكونغو 2-1، في مباراة احتاج فيها المنتخب الإنكليزي إلى عودة متأخرة، قادها هاري كين بهدفين في الدقائق .وتنتظر إنكلترا مواجهة قوية أمام المكسيك على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، حيث لا يقتصر على عامل والجمهور، بل يمتدّ إلى توقيت المباراة بالنسبة للجماهير الإنكليزية، وإلى اللعب على ارتفاع يزيد على 2200 متر عن سطح البحر.وبين التحضير الفني وصعوبة الظروف، اختار توخيل رسالة خفيفة للجماهير الصغيرة، معتبرًا أن مباريات كأس العالم تستحق أحيانًا استثناءً من قواعد النوم المبكر.