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توخيل للأطفال: اسهروا من أجل إنكلترا

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توخيل للأطفال: اسهروا من أجل إنكلترا
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كرة القدم

2026-07-01 | 20:12
توخيل للأطفال: اسهروا من أجل إنكلترا

ردّ توخيل بروح مرحة، داعيًا الأهالي إلى ترك الأطفال يشاهدون اللقاء

دخل توماس توخيل، مدرب منتخب إنكلترا، على خط الجدل حول توقيت مواجهة إنكلترا والمكسيك في دور الـ16 من كأس العالم، بعدما سُئل عن إمكانية السماح للأطفال في بريطانيا بالسهر لمتابعة المباراة، المقررة عند الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة.
وردّ توخيل بروح مرحة، داعيًا الأهالي إلى ترك الأطفال يشاهدون اللقاء، قائلًا: "اكتبوا عذرًا للمدرسة ودعوهم يشاهدون كرة القدم. كأس العالم يأتي مرة كل 4 سنوات، ونحن بحاجة إلى دعم الجميع، خصوصًا الأطفال".
وجاء تصريح المدرب الألماني بعد تأهل إنكلترا إلى دور الـ16 بفوز صعب على الكونغو الديمقراطية 2-1، في مباراة احتاج فيها المنتخب الإنكليزي إلى عودة متأخرة، قادها هاري كين بهدفين في الدقائق الأخيرة.
وتنتظر إنكلترا مواجهة قوية أمام المكسيك على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، حيث لا يقتصر التحدي على عامل الأرض والجمهور، بل يمتدّ إلى توقيت المباراة بالنسبة للجماهير الإنكليزية، وإلى اللعب على ارتفاع يزيد على 2200 متر عن سطح البحر.
وبين التحضير الفني وصعوبة الظروف، اختار توخيل توجيه رسالة خفيفة للجماهير الصغيرة، معتبرًا أن مباريات كأس العالم تستحق أحيانًا استثناءً من قواعد النوم المبكر.
 

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