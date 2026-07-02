فيديو - اقتحام مفاجئ يوقف مواجهة بلجيكا والسنغال

اقتحم 3 أشخاص أرضية ملعب سياتل

توقفت مواجهة والسنغال، ضمن دور الـ32 من 2026، للحظات بعدما اقتحم 3 أشخاص أرضية ملعب سياتل، في حادثة استدعت تدخّل رجال الأمن لإخراجهم واستئناف اللعب.

ووقعت الحادثة عند الدقيقة 32، حين دخل الأشخاص الثلاثة إلى أرض الملعب، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة مؤقتًا، بينما انتشر عدد من عناصر الأمن للتعامل مع الموقف. وخلال التوقف، بقي مدافع بلجيكا ماكسيم دي كويبر ممسكًا بالكرة بانتظار عودة اللعب.

وكان المنتخب متقدمًا حينها بهدف سجّله حبيب ديارا في الدقيقة 25، قبل أن تتحوّل المباراة لاحقًا إلى مواجهة درامية. إذ قلبت بلجيكا تأخرها (0-2) إلى فوز (3-2) ، بعدما سجّل روميلو لوكاكو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، ثم أدرك يوري تيليمانس التعادل بعد 3 دقائق، قبل أن يحسم اللاعب نفسه اللقاء من ركلة جزاء في اللحظات من الوقت الإضافي.

وبهذا الفوز، واصل المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة، فيما غادرت السنغال بعد مباراة شهدت توقفًا أمنيًا قصيرًا ونهاية قاسية لفريق كان قريبًا من العبور.