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فيديو - اقتحام مفاجئ يوقف مواجهة بلجيكا والسنغال

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فيديو - اقتحام مفاجئ يوقف مواجهة بلجيكا والسنغال
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كرة القدم

2026-07-01 | 20:08
فيديو - اقتحام مفاجئ يوقف مواجهة بلجيكا والسنغال

اقتحم 3 أشخاص أرضية ملعب سياتل

توقفت مواجهة بلجيكا والسنغال، ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026، للحظات بعدما اقتحم 3 أشخاص أرضية ملعب سياتل، في حادثة استدعت تدخّل رجال الأمن لإخراجهم واستئناف اللعب.
ووقعت الحادثة عند الدقيقة 32، حين دخل الأشخاص الثلاثة إلى أرض الملعب، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة مؤقتًا، بينما انتشر عدد من عناصر الأمن للتعامل مع الموقف. وخلال التوقف، بقي مدافع بلجيكا ماكسيم دي كويبر ممسكًا بالكرة بانتظار عودة اللعب.
وكان المنتخب السنغالي متقدمًا حينها بهدف سجّله حبيب ديارا في الدقيقة 25، قبل أن تتحوّل المباراة لاحقًا إلى مواجهة درامية. إذ قلبت بلجيكا تأخرها (0-2) إلى فوز (3-2) بعد التمديد، بعدما سجّل روميلو لوكاكو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، ثم أدرك يوري تيليمانس التعادل بعد 3 دقائق، قبل أن يحسم اللاعب نفسه اللقاء من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي.
وبهذا الفوز، واصل المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة، فيما غادرت السنغال بعد مباراة شهدت توقفًا أمنيًا قصيرًا ونهاية قاسية لفريق كان قريبًا من العبور.
 
 

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