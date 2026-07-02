إسبانيا على خطى جيل 2010

واصل المنتخب الإسباني حضوره القوي في

واصل المنتخب الإسباني حضوره القوي في ، بعدما بلغ الدور ثمن النهائي بفوزه على (3-0)، في مباراة حملت أكثر من رقم لافت لـ" "، دفاعيًا وهجوميًا.



وحافظت على نظافة شباكها للمباراة الرابعة تواليًا في البطولة، معادلةً سلسلة منتخب 2010، الجيل الذي تُوّج لاحقًا باللقب العالمي في .

كما حقّق رقمًا تاريخيًا بعدما مدّد سلسلته من دون استقبال أهداف في كأس ، متجاوزًا الرقم السابق المسجّل زينغا، والذي بلغ 517، حيث وصل إلى نحو 519 دقيقة من دون أن تهتز شباكه في المونديال.

هجوميًا، خطف الواجهة بتسجيله هدفين في مرمى النمسا، ليرفع رصيده في المونديال الحالي إلى 4 أهداف، إضافة إلى تمريرة حاسمة، ويصبح على بُعد هدف واحد من معادلة حصيلة دافيد فيا في مونديال 2010، حين أنهى مهاجم إسبانيا السابق البطولة بخمسة أهداف.



ويحمل الفوز أهمية خاصة لإسبانيا، إذ يُعدّ الأول لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ نهائي 2010 أمام ، بعد إخفاقات متتالية في نسخ 2014 و2018 و2022.