إسبانيا على خطى جيل 2010

واصل المنتخب الإسباني حضوره القوي في كأس العالم
، بعدما بلغ الدور ثمن النهائي بفوزه على النمسا
(3-0)، في مباراة حملت أكثر من رقم لافت لـ"لا روخا
"، دفاعيًا وهجوميًا.
وحافظت إسبانيا
على نظافة شباكها للمباراة الرابعة تواليًا في البطولة، معادلةً سلسلة منتخب 2010، الجيل الذي تُوّج لاحقًا باللقب العالمي في جنوب أفريقيا
.
كما حقّق أوناي سيمون
رقمًا تاريخيًا بعدما مدّد سلسلته من دون استقبال أهداف في كأس العالم
، متجاوزًا الرقم السابق المسجّل باسم الإيطالي والتر
زينغا، والذي بلغ 517، حيث وصل إلى نحو 519 دقيقة من دون أن تهتز شباكه في المونديال.
هجوميًا، خطف ميكيل أويارزابال
الواجهة بتسجيله هدفين في مرمى النمسا، ليرفع رصيده في المونديال الحالي إلى 4 أهداف، إضافة إلى تمريرة حاسمة، ويصبح على بُعد هدف واحد من معادلة حصيلة دافيد فيا في مونديال 2010، حين أنهى مهاجم إسبانيا السابق البطولة بخمسة أهداف.
ويحمل الفوز أهمية خاصة لإسبانيا، إذ يُعدّ الأول لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ نهائي 2010 أمام هولندا
، بعد إخفاقات متتالية في نسخ 2014 و2018 و2022.