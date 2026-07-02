الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

إسبانيا على خطى جيل 2010

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إسبانيا على خطى جيل 2010
A-
A+

كرة القدم

2026-07-02 | 18:52
إسبانيا على خطى جيل 2010

واصل المنتخب الإسباني حضوره القوي في كأس العالم

واصل المنتخب الإسباني حضوره القوي في كأس العالم، بعدما بلغ الدور ثمن النهائي بفوزه على النمسا (3-0)، في مباراة حملت أكثر من رقم لافت لـ"لا روخا"، دفاعيًا وهجوميًا.

وحافظت إسبانيا على نظافة شباكها للمباراة الرابعة تواليًا في البطولة، معادلةً سلسلة منتخب 2010، الجيل الذي تُوّج لاحقًا باللقب العالمي في جنوب أفريقيا.
كما حقّق أوناي سيمون رقمًا تاريخيًا بعدما مدّد سلسلته من دون استقبال أهداف في كأس العالم، متجاوزًا الرقم السابق المسجّل باسم الإيطالي والتر زينغا، والذي بلغ 517، حيث وصل إلى نحو 519 دقيقة من دون أن تهتز شباكه في المونديال. 
هجوميًا، خطف ميكيل أويارزابال الواجهة بتسجيله هدفين في مرمى النمسا، ليرفع رصيده في المونديال الحالي إلى 4 أهداف، إضافة إلى تمريرة حاسمة، ويصبح على بُعد هدف واحد من معادلة حصيلة دافيد فيا في مونديال 2010، حين أنهى مهاجم إسبانيا السابق البطولة بخمسة أهداف. 

ويحمل الفوز أهمية خاصة لإسبانيا، إذ يُعدّ الأول لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ نهائي 2010 أمام هولندا، بعد إخفاقات متتالية في نسخ 2014 و2018 و2022. 

مقالات ذات صلة

EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟
2026-06-07

EA لا تخطئ منذ 2010، فمن بطل مونديال 2026؟

إسبانيا أمام فرصة كسر عقدة أبطال العالم
2026-06-30

إسبانيا أمام فرصة كسر عقدة أبطال العالم

فيديو – لامين يامال يخطف الأضواء بحزام المصارعة قبل رحلة إسبانيا
2026-06-25

فيديو – لامين يامال يخطف الأضواء بحزام المصارعة قبل رحلة إسبانيا

فيديو - عاصفة تربك تحضيرات إسبانيا في المونديال
2026-06-23

فيديو - عاصفة تربك تحضيرات إسبانيا في المونديال

إسبانيا على خطى جيل 2010

رياضة

كرة القدم

إسبانيا

أوناي سيمون

ميكيل أويارزابال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ماذا فعلت مشجعة مكسيكية أمام جماهير الإكوادور؟
توخيل للأطفال: اسهروا من أجل إنكلترا

اقرأ ايضا في كرة القدم

ميدالية فضّيّة تُخلّد إنجاز مصر المونديالي
19:16

ميدالية فضّيّة تُخلّد إنجاز مصر المونديالي

أعلنت وزارة المالية المصرية إصدار ميدالية فضية تذكارية احتفاءً بالإنجاز التاريخي للمنتخب

19:16

ميدالية فضّيّة تُخلّد إنجاز مصر المونديالي

أعلنت وزارة المالية المصرية إصدار ميدالية فضية تذكارية احتفاءً بالإنجاز التاريخي للمنتخب

فيديو - مشادّة في فندق مصر قبل مواجهة أستراليا
19:13

فيديو - مشادّة في فندق مصر قبل مواجهة أستراليا

شهد فندق إقامة منتخب مصر مشادّة بين إبراهيم حسن، وأحد أفراد الأمن

19:13

فيديو - مشادّة في فندق مصر قبل مواجهة أستراليا

شهد فندق إقامة منتخب مصر مشادّة بين إبراهيم حسن، وأحد أفراد الأمن

فيديو - طريقة مبتكرة لتخفيف حرارة جماهير كأس العالم
19:11

فيديو - طريقة مبتكرة لتخفيف حرارة جماهير كأس العالم

لجأت فرق الإطفاء إلى طريقة لافتة لمساعدة الجماهير المتوجّهة إلى الملعب

19:11

فيديو - طريقة مبتكرة لتخفيف حرارة جماهير كأس العالم

لجأت فرق الإطفاء إلى طريقة لافتة لمساعدة الجماهير المتوجّهة إلى الملعب

اخترنا لك
ميدالية فضّيّة تُخلّد إنجاز مصر المونديالي
19:16
فيديو - مشادّة في فندق مصر قبل مواجهة أستراليا
19:13
فيديو - طريقة مبتكرة لتخفيف حرارة جماهير كأس العالم
19:11
حارس فلسطيني يرحل قبل أن يرى طفله الأول
19:03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026