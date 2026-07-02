فيديو - ماذا فعلت مشجعة مكسيكية أمام جماهير الإكوادور؟

جاءت الحادثة في ليلة مشحونة جماهيريًا

لم تخلُ مباراة والإكوادور في دور الـ32 من 2026 من مشاهد مثيرة خارج إطار اللعب، بعدما قامت مشجعة مكسيكية برمي مشروبًا باتجاه مشجعين من خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.

وجاءت الحادثة في ليلة مشحونة جماهيريًا، انتهت بفوز المكسيك على الإكوادور (2-0)، لتبلغ الدور التالي من البطولة. وسجّل المنتخب المكسيكي هدفيه عبر كينيونيس وراؤول خيمينيز، في نتيجة أنهت مشوار الإكوادور ودفعت أصحاب إلى مواجهة في دور الـ16.

ولم تكن لقطة رمي المشروب الوحيد المرتبط بالمدرجات، إذ سبقتها أجواء متوترة قبل المباراة، بعدما تجمّع عدد من جماهير المكسيك خارج فندق منتخب الإكوادور في مكسيكو سيتي، مستخدمين الأبواق والطبول والسيارات لإحداث ضجيج خلال ساعات الليل، ما دفع الإكوادوري إلى تقديم شكوى رسمية لدى منظمي البطولة.

كما شهدت المباراة ترديد هتاف مسيء من بعض جماهير المكسيك، في واقعة قد تعرّض الاتحاد المكسيكي لعقوبات .