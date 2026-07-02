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فيديو - ماذا فعلت مشجعة مكسيكية أمام جماهير الإكوادور؟

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فيديو - ماذا فعلت مشجعة مكسيكية أمام جماهير الإكوادور؟
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كرة القدم

2026-07-02 | 09:21
فيديو - ماذا فعلت مشجعة مكسيكية أمام جماهير الإكوادور؟

جاءت الحادثة في ليلة مشحونة جماهيريًا

لم تخلُ مباراة المكسيك والإكوادور في دور الـ32 من كأس العالم 2026 من مشاهد مثيرة خارج إطار اللعب، بعدما قامت مشجعة مكسيكية برمي مشروبًا باتجاه مشجعين من الإكوادور خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.
وجاءت الحادثة في ليلة مشحونة جماهيريًا، انتهت بفوز المكسيك على الإكوادور (2-0)، لتبلغ الدور التالي من البطولة. وسجّل المنتخب المكسيكي هدفيه عبر جوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز، في نتيجة أنهت مشوار الإكوادور ودفعت أصحاب الأرض إلى مواجهة إنكلترا في دور الـ16.
ولم تكن لقطة رمي المشروب الحدث الوحيد المرتبط بالمدرجات، إذ سبقتها أجواء متوترة قبل المباراة، بعدما تجمّع عدد من جماهير المكسيك خارج فندق منتخب الإكوادور في مكسيكو سيتي، مستخدمين الأبواق والطبول والسيارات لإحداث ضجيج خلال ساعات الليل، ما دفع الاتحاد الإكوادوري إلى تقديم شكوى رسمية لدى منظمي البطولة. 
كما شهدت المباراة ترديد هتاف مسيء من بعض جماهير المكسيك، في واقعة قد تعرّض الاتحاد المكسيكي لعقوبات جديدة.
 

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