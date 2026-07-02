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فيديو - تفتيش مفاجئ يُفجّر ضحكات ميسي قبل رحلة الأرجنتين

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فيديو - تفتيش مفاجئ يُفجّر ضحكات ميسي قبل رحلة الأرجنتين
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كرة القدم

2026-07-02 | 18:59
فيديو - تفتيش مفاجئ يُفجّر ضحكات ميسي قبل رحلة الأرجنتين

شهدت رحلة المنتخب الأرجنتيني لقطة طريفة قبل صعود اللاعبين إلى الطائرة

شهدت رحلة المنتخب الأرجنتيني لقطة طريفة قبل صعود اللاعبين إلى الطائرة، بعدما خضع أفراد البعثة لتفتيش أمني روتيني في المطار، ضمن الإجراءات المعتمدة قبل المغادرة.
واستوقف عناصر الأمن حقيبة المدافع كريستيان "كوتي" روميرو بعد مرورها عبر جهاز التفتيش، قبل أن يتبيّن أنّ الجسم الذي أثار الانتباه هو ولاعة كبيرة تُستخدم عادةً لإشعال الشواء، كانت موجودة داخل أمتعته.
الموقف حوّل لحظات الانتظار إلى مشهد خفيف داخل بعثة بطل العالم، إذ ظهر ليونيل ميسي وهو يضحك بوضوح خلال متابعة عملية التفتيش، بينما تعامل اللاعبون مع الحادثة بروح مرحة قبل استكمال إجراءات الصعود إلى الطائرة.
وتأتي اللقطة في وقت يواصل فيه المنتخب الأرجنتيني مشواره في كأس العالم، وسط أجواء عالية التركيز داخل المعسكر قبل الرأس الأخضر في الدور الـ32.
 

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كريستيان روميرو

ليونيل ميسي

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