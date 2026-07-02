فيديو - تفتيش مفاجئ يُفجّر ضحكات ميسي قبل رحلة الأرجنتين

شهدت رحلة المنتخب الأرجنتيني لقطة طريفة قبل صعود اللاعبين إلى الطائرة

شهدت رحلة المنتخب الأرجنتيني لقطة طريفة قبل صعود اللاعبين إلى الطائرة، بعدما خضع أفراد البعثة لتفتيش أمني روتيني في ، ضمن الإجراءات المعتمدة قبل المغادرة.

واستوقف عناصر الأمن حقيبة المدافع كريستيان "كوتي" روميرو بعد مرورها عبر جهاز التفتيش، قبل أن يتبيّن أنّ الجسم الذي أثار الانتباه هو ولاعة كبيرة تُستخدم عادةً لإشعال الشواء، كانت موجودة داخل أمتعته.

الموقف حوّل لحظات الانتظار إلى خفيف داخل بعثة بطل ، إذ ظهر وهو يضحك بوضوح خلال متابعة عملية التفتيش، بينما تعامل اللاعبون مع الحادثة بروح مرحة قبل استكمال إجراءات الصعود إلى الطائرة.

وتأتي اللقطة في وقت يواصل فيه المنتخب الأرجنتيني مشواره في ، وسط أجواء عالية التركيز داخل المعسكر قبل الرأس الأخضر في الدور الـ32.