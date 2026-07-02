حارس فلسطيني يرحل قبل أن يرى طفله الأول

أعلن الاتحاد
الفلسطيني لكرة القدم
استشهاد سليم خضر الأشقر، حارس مرمى فريق خدمات خانيونس، عن عمر ناهز 32 عامًا، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
في بلدة القرارة، شمال شرق خان يونس في قطاع غزة
.
ولعب الحارس خلال مسيرته مع خدمات خانيونس، كما دافع عن ألوان ناديَي الأقصى
والمصدّر في قطاع غزة، قبل أن يُضاف اسمه إلى قائمة الرياضيين الفلسطينيين
الذين فقدوا حياتهم منذ بدء الحرب على القطاع.
وكان الأشقر قد تزوّج قبل 5 أشهر فقط، وينتظر مع زوجته مولودهما الأول، في تفصيل زاد من وقع الخبر داخل الأوساط الرياضية الفلسطينية
، التي نعته بكلمات حزينة واستحضرت مسيرته داخل الملاعب.
وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى ارتفاع عدد شهداء
الحركة الرياضية الفلسطينية منذ تشرين الأول - أكتوبر 2023 إلى أكثر من ألف رياضي
، بينهم مئات من أسرة كرة القدم
، في ظل استمرار الحرب وتضرّر المنشآت والأنشطة الرياضية في قطاع غزة.