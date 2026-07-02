حارس فلسطيني يرحل قبل أن يرى طفله الأول

أعلن الفلسطيني استشهاد الحارس سليم خضر الأشقرر

أعلن الفلسطيني استشهاد سليم خضر الأشقر، حارس مرمى فريق خدمات خانيونس، عن عمر ناهز 32 عامًا، بعد إصابته برصاص قوات في بلدة القرارة، شمال شرق خان يونس في .

ولعب الحارس خلال مسيرته مع خدمات خانيونس، كما دافع عن ألوان ناديَي والمصدّر في قطاع غزة، قبل أن يُضاف اسمه إلى قائمة الرياضيين الذين فقدوا حياتهم منذ بدء الحرب على القطاع.

وكان الأشقر قد تزوّج قبل 5 أشهر فقط، وينتظر مع زوجته مولودهما الأول، في تفصيل زاد من وقع الخبر داخل الأوساط الرياضية ، التي نعته بكلمات حزينة واستحضرت مسيرته داخل الملاعب.

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى ارتفاع عدد الحركة الرياضية الفلسطينية منذ تشرين الأول - أكتوبر 2023 إلى أكثر من ألف ، بينهم مئات من أسرة ، في ظل استمرار الحرب وتضرّر المنشآت والأنشطة الرياضية في قطاع غزة.