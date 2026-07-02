فيديو - طريقة مبتكرة لتخفيف حرارة جماهير كأس العالم

لجأت فرق الإطفاء إلى طريقة لافتة لمساعدة الجماهير المتوجّهة إلى الملعب

مع اشتداد موجة الحرّ في مدينة الكندية وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات مرهقة، لجأت فرق الإطفاء إلى طريقة لافتة لمساعدة الجماهير المتوجّهة إلى الملعب لمتابعة المباريات.

وتمركزت شاحنتا إطفاء المؤدي إلى المدرجات، وبدأتا برشّ المياه على آلاف المشجعين الذين كانوا يسيرون تحت أشعة ، في خطوة ساعدتهم على التبريد والتخفيف من وطأة الطقس الحار قبل دخول الملعب.

وتأتي في ظل أجواء صيفية قاسية ترافق عددًا من مباريات البطولة، ما جعل إجراءات التبريد جزءًا أساسيًا من تجربة الجماهير خارج الملاعب، إلى جانب نقاط المياه ومناطق الاستراحة المخصصة للمشجعين.

وبين حرارة الطقس وحماسة ، بدا رذاذ المياه حلًا بسيطًا وفعّالًا لتحويل الطريق إلى الملعب من رحلة مرهقة إلى لحظة انتعاش ضرورية قبل صافرة البداية.