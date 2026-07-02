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فيديو - طريقة مبتكرة لتخفيف حرارة جماهير كأس العالم

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فيديو - طريقة مبتكرة لتخفيف حرارة جماهير كأس العالم
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كرة القدم

2026-07-02 | 19:11
فيديو - طريقة مبتكرة لتخفيف حرارة جماهير كأس العالم

لجأت فرق الإطفاء إلى طريقة لافتة لمساعدة الجماهير المتوجّهة إلى الملعب

مع اشتداد موجة الحرّ في مدينة تورونتو الكندية وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات مرهقة، لجأت فرق الإطفاء إلى طريقة لافتة لمساعدة الجماهير المتوجّهة إلى الملعب لمتابعة المباريات.
وتمركزت شاحنتا إطفاء على الطريق المؤدي إلى المدرجات، وبدأتا برشّ المياه على آلاف المشجعين الذين كانوا يسيرون تحت أشعة الشمس، في خطوة ساعدتهم على التبريد والتخفيف من وطأة الطقس الحار قبل دخول الملعب.
وتأتي هذه المبادرة في ظل أجواء صيفية قاسية ترافق عددًا من مباريات البطولة، ما جعل إجراءات التبريد جزءًا أساسيًا من تجربة الجماهير خارج الملاعب، إلى جانب نقاط المياه ومناطق الاستراحة المخصصة للمشجعين.
وبين حرارة الطقس وحماسة كأس العالم، بدا رذاذ المياه حلًا بسيطًا وفعّالًا لتحويل الطريق إلى الملعب من رحلة مرهقة إلى لحظة انتعاش ضرورية قبل صافرة البداية.
 

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