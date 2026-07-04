بحثوا عنه في أميركا، فوجدوه في حانة ببرشلونة

انتهت رحلة مشجع إلى بقصة غير متوقعة، بعدما عُثر عليه سالمًا في ، بعد أيام من اعتقاد عائلته أنّه فُقد خلال سفره إلى لحضور البطولة.وكان هيويت، البالغ 65 عامًا، قد غادر متجهًا إلى بوسطن، عبر محطة توقف في برشلونة، قبل أن يفقد هاتفه المحمول الذي كان يحتوي على تفاصيل رحلته وتذاكر السفر ومعلومات التواصل، ما منعه من إكمال طريقه إلى الولايات المتحدة.ومنذ آخر رسالة أرسلها من برشلونة في 21 حزيران - ، انقطع تواصل هيويت مع عائلته، التي أبلغت عن اختفائه وبدأت البحث عنه بمساعدة السلطات، وسط قلق كبير من احتمال تعرضه لمكروه.لكن النهاية جاءت أبسط مما توقعت العائلة، إذ تبيّن أنّ المشجع الإنكليزي بقي في برشلونة خلال الأيام التالية، وكان يتابع في الحانات، من دون أن يدرك أن عائلته تبحث عنه أو أن اسمه بات ضمن بلاغات المفقودين.وبحسب عائلته، عُثر على هيويت بعدما شرطي بريطاني خارج الخدمة في إحدى الحانات في برشلونة، حيث لفت انتباهه بسبب قميص ليدز الذي كان يرتديه. وبعد التحقق من الأمر، تبيّن أنه الشخص المفقود.وأعربت العائلة عن ارتياحها الكبير بعد العثور عليه سالمًا، ووصفت النهاية بأنها محرجة وبسيطة، لكنها سعيدة.