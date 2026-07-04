لامين يامال: الضغط الحقيقي عاشته عائلتي

قال اللاعب الشاب إنّه لا يضع ضغطًا كبيرًا على نفسه

تحدّث ، نجم والمنتخب الإسباني، عن نظرته إلى الضغط الذي يرافق بدايته السريعة في ، مؤكدًا أنّ ما يعيشه داخل الملعب لا يمكن مقارنته بالصعوبات التي واجهتها عائلته في مراحل سابقة.

وجاء كلام يامال خلال مقابلة مع برنامج "إل لارغيرو" عبر إذاعة " " ، حين سُئل عن حجم الضغوط المحيطة به، في ظل التوقعات الكبيرة التي تلاحقه مع برشلونة والمنتخب الإسباني.

وقال اللاعب الشاب إنّه لا يضع ضغطًا كبيرًا على نفسه، لأنّ هناك أشخاصًا مرّوا بظروف أقسى بكثير، مستعيدًا جانبًا من قصة عائلته.

وأوضح أنّ والدته أنجبته وهي في السادسة عشرة من عمرها، فيما كان والده يحاول تأمين الطعام للعائلة من خلال جمع أشياء من الشارع.

وأضاف إنّ ما مرّت به عائلته هو الضغط الحقيقي، في حين أنّ كلّ ما عليه هو فعله هو لعب كرة القدم وإسعاد الناس، مشيرًا إلى أنّ كرة القدم بالنسبة إليه تبقى مسؤولية جميلة، وليست عبئًا يقارن بما يعيشه آخرون في حياتهم اليومية.

وتأتي تصريحات يامال في وقت يواصل فيه اللاعب البالغ 18 عامًا ترسيخ حضوره كأحد أبرز في كرة القدم العالمية، بعد صعوده اللافت مع برشلونة وتتويجه مع منتخب بلقب 2024 ومشاركته في .