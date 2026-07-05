فيديو - يامال يضحك على زملائه قبل رحلة إسبانيا

كان يضحك على المواقف التي رافقت مرورهم عبر نقاط التفتيش

شارك ، نجم منتخب ، مقطع فيديو عبر حسابه على ، أظهر جانبًا من الأجواء المرحة داخل بعثة المنتخب، وذلك قبل صعود اللاعبين إلى الطائرة استعدادًا لمواصلة مشوارهم في .

وظهر يامال في الفيديو وهو يصوّر زملاءه خلال خضوعهم لإجراءات التفتيش الأمني قبل الصعود إلى الطائرة، بينما كان يضحك على المواقف التي رافقت مرورهم عبر نقاط التفتيش، في لقطة عكست الأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب الإسباني.

وتأتي هذه اللقطة في وقت يواصل فيه المنتخب الإسباني استعداداته لخوض مواجهة قوية أمام ، يوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ، بعدما حجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية إثر فوزه على (3-0) في دور الـ32.