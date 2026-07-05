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فيديو - يامال يضحك على زملائه قبل رحلة إسبانيا

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فيديو - يامال يضحك على زملائه قبل رحلة إسبانيا
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كرة القدم

2026-07-05 | 04:35
فيديو - يامال يضحك على زملائه قبل رحلة إسبانيا

كان يضحك على المواقف التي رافقت مرورهم عبر نقاط التفتيش

شارك لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، أظهر جانبًا من الأجواء المرحة داخل بعثة المنتخب، وذلك قبل صعود اللاعبين إلى الطائرة استعدادًا لمواصلة مشوارهم في كأس العالم.
وظهر يامال في الفيديو وهو يصوّر زملاءه خلال خضوعهم لإجراءات التفتيش الأمني قبل الصعود إلى الطائرة، بينما كان يضحك على المواقف التي رافقت مرورهم عبر نقاط التفتيش، في لقطة عكست الأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب الإسباني.
وتأتي هذه اللقطة في وقت يواصل فيه المنتخب الإسباني استعداداته لخوض مواجهة قوية أمام البرتغال، يوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم، بعدما حجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية إثر فوزه على النمسا (3-0) في دور الـ32.
 

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