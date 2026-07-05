أميركا تتصدر تاريخ الحضور الجماهيري في كأس العالم

سجّلت الولايات المتّحدة رقمًا لافتًا في تاريخ

سجّلت الولايات المتّحدة رقمًا لافتًا في تاريخ ، بعدما بلغ إجمالي الحضور في المباريات التي استضافتها عبر نسخ المونديال 8,008,212 متفرجًا، لتصبح صاحبة أعلى حضور جماهيري بين الدول المستضيفة في تاريخ البطولة.

ويأتي الرقم بعد استضافة نسخة 1994، التي ظلّت لسنوات طويلة الأعلى حضورًا في تاريخ كأس بـ3,587,538 متفرجًا خلال 52 مباراة، قبل أن تعزّز نسخة 2026 هذا الحضور مع اعتماد النظام الموسّع للبطولة وارتفاع عدد المباريات.

وكان مونديال 2026 قد كسر الرقم القياسي العام للحضور خلال دور ، بعدما تجاوز حاجز 3.6 مليون متفرج، متخطيًا الرقم التاريخي المسجّل في نسخة 1994.

وأسهمت الملاعب الأميركية الكبيرة في رفع الأرقام، وسط امتلاء شبه كامل للمدرجات في معظم المباريات.