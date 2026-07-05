ميسي يردّ ساخرًا على شائعات صوفيا مارتينيز

تعامل النجم بخفة مع الشائعات التي ربطت اسمه بالصحافية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز

تعامل النجم بخفة مع الشائعات التي ربطت اسمه بالصحافية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز، وذلك عقب فوز منتخب على الرأس الأخضر في .

وخلال مقابلة بعد المباراة، مازح مارتينيز قائلًا: "إذا نظرت إليكِ يسألون لماذا، وإذا ألقيت عليكِ التحية يسألون لماذا"، في إشارة إلى الضجة التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول تواصله معها في اللقاءات الإعلامية.

وردّت مارتينيز على كلام ميسي بالتأكيد أنّ كل ما يُقال غير صحيح، مشدّدة على أنّ الشائعات لا أساس لها، كما كشفت أنّ أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، تواصلت معها في وقت سابق وطلبت منها تجاهل ما يُثار حول الموضوع.

وجاء ردّ ميسي بطريقة ساخرة ليضع حدًا جديدًا للجدل، بعدما تحوّلت لقطات سابقة من مقابلاته مع مارتينيز إلى مادة للتأويل. وبذلك، اختار قائد الأرجنتين الرد بأسلوب هادئ، من دون منح الشائعة مساحة أكبر من حجمها.