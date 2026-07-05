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فيديو - استقبال الأبطال لمنتخب الرأس الأخضر بعد مغامرته التاريخية

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فيديو - استقبال الأبطال لمنتخب الرأس الأخضر بعد مغامرته التاريخية
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كرة القدم

2026-07-05 | 18:31
فيديو - استقبال الأبطال لمنتخب الرأس الأخضر بعد مغامرته التاريخية

حظِيَ منتخب الرأس الأخضر باستقبال جماهيري كبير لدى عودته إلى البلاد

حظِيَ منتخب الرأس الأخضر باستقبال جماهيري كبير لدى عودته إلى البلاد، بعد نهاية مشاركته التاريخية في كأس العالم، والتي ترك خلالها واحدة من أبرز القصص في البطولة.
واحتشد آلاف المشجعين في مطار نيلسون مانديلا الدولي في برايا ومحيطه، لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني، بعدما نجح المنتخب في تقديم مشوار لافت في ظهوره المونديالي، قبل أن يودّع البطولة أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2) بعد التمديد في دور الـ32.
وجاء الاستقبال تقديرًا لما قدّمه منتخب الرأس الأخضر خلال البطولة، بعدما فرض نفسه بين مفاجآت المونديال ونجح في ترك بصمة واضحة أمام منتخبات كبيرة. ورغم نهاية المشوار، عاد اللاعبون إلى بلادهم وسط مشاهد احتفالية عكست حجم الاعتزاز الشعبي بما تحقق.
وبالنسبة إلى جماهير الرأس الأخضر، لم تكن العودة مجرّد استقبال بعد الخروج من البطولة، بل تكريمًا لجيل منح البلاد حضورًا استثنائيًا على أكبر مسرح كروي في العالم.
 

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