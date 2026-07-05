فيديو - استقبال الأبطال لمنتخب الرأس الأخضر بعد مغامرته التاريخية

حظِيَ منتخب باستقبال جماهيري كبير لدى عودته إلى البلاد

حظِيَ منتخب باستقبال جماهيري كبير لدى عودته إلى البلاد، بعد نهاية مشاركته التاريخية في ، والتي ترك خلالها واحدة من أبرز القصص في البطولة.

واحتشد آلاف المشجعين في مطار الدولي في برايا ومحيطه، لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني، بعدما نجح المنتخب في تقديم مشوار لافت في ظهوره المونديالي، قبل أن يودّع البطولة أمام بنتيجة (3-2) في دور الـ32.

وجاء الاستقبال تقديرًا لما قدّمه منتخب الرأس الأخضر خلال البطولة، بعدما فرض نفسه بين مفاجآت المونديال ونجح في ترك بصمة واضحة أمام منتخبات كبيرة. ورغم نهاية المشوار، عاد اللاعبون إلى بلادهم وسط مشاهد احتفالية عكست حجم الاعتزاز بما تحقق.

وبالنسبة إلى جماهير الرأس الأخضر، لم تكن العودة مجرّد استقبال بعد الخروج من البطولة، بل تكريمًا لجيل منح البلاد حضورًا استثنائيًا على أكبر مسرح كروي في .