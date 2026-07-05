فيديو - هتاف لفلسطين يجمع جماهير مصر والمغرب

تحوّلت احتفالات جماهير مصر والمغرب بانتصارات منتخبيهما في كأس العالم
إلى مشهد عربي
لافت في مناطق المشجعين بمدينة دالاس، بعدما رددت الجماهير أغنية "دمي فلسطيني" وسط أجواء احتفالية جمعت الأعلام المصرية
والمغربية والفلسطينية.
وجاء المشهد بعد فوز مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، وتأهلها إلى دور الـ16، إلى جانب فوز المغرب على كندا بثلاثية نظيفة في الدور نفسه، قبل أن يواصل المنتخب المغربي مشواره لاحقًا بعبور كندا والتأهل إلى ربع النهائي.
وأظهرت اللقطات جماهير من مصر والمغرب وهي تغنّي معًا لفلسطين في الفان زون، في لحظة عكست حضور القضية الفلسطينية
داخل مدرجات ومناطق المشجعين، بالتزامن مع الاحتفالات الرياضية في المونديال.
ولم يكن المشهد معزولًا عن أجواء البطولة، إذ حضرت الأعلام والهتافات الفلسطينية في أكثر من مناسبة جماهيرية خلال مباريات المنتخبات العربية
، لتتحول الاحتفالات الكروية إلى مساحة للتعبير عن التضامن إلى جانب الفرح بالنتائج.