فيديو - إنفانتينو يرفع علم لبنان على مسرح كأس العالم

ظهر وهو يحمل اللبناني خلال إحدى مباريات

شارك رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل اللبناني خلال إحدى مباريات ، مرفقًا المشهد بعبارة عبّر فيها عن فخره بلبنان.



وكتب إنفانتينو عبر حسابه: "بصفتي مواطنًا لبنانيًا فخورًا، كان رائعًا أن أحمل علمنا الجميل على أكبر مسرح كروي في "، في إشارة إلى ظهوره بالعلم اللبناني خلال البطولة.



وتأتي هذه اللقطة بعد أشهر من حصول إنفانتينو على الجنسية وجواز السفر اللبناني، إذ سبق أن عبّر خلال زيارته إلى عن اعتزازه بهذه الخطوة، مؤكدًا محبته للبنان.



وأعاد المقطع تسليط الضوء على العلاقة التي تربط رئيس "فيفا" بلبنان، خصوصًا أن زوجته الأشقر لبنانية، فيما اختار إنفانتينو أن يشارك لحظة رمزية من المونديال عبر العلم اللبناني.