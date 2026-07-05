فيديو - إنفانتينو يرفع علم لبنان على مسرح كأس العالم

شارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا"، جياني إنفانتينو، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل العلم
اللبناني خلال إحدى مباريات كأس العالم
، مرفقًا المشهد بعبارة عبّر فيها عن فخره بلبنان.
وكتب إنفانتينو عبر حسابه: "بصفتي مواطنًا لبنانيًا فخورًا، كان رائعًا أن أحمل علمنا الجميل على أكبر مسرح كروي في العالم
"، في إشارة إلى ظهوره بالعلم اللبناني خلال البطولة.
وتأتي هذه اللقطة بعد أشهر من حصول إنفانتينو على الجنسية اللبنانية
وجواز السفر اللبناني، إذ سبق أن عبّر خلال زيارته إلى بيروت
عن اعتزازه بهذه الخطوة، مؤكدًا محبته للبنان.
وأعاد المقطع تسليط الضوء على العلاقة التي تربط رئيس "فيفا" بلبنان، خصوصًا أن زوجته لينا
الأشقر لبنانية، فيما اختار إنفانتينو أن يشارك لحظة رمزية من المونديال عبر العلم اللبناني.