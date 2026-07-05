أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - إنفانتينو يرفع علم لبنان على مسرح كأس العالم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - إنفانتينو يرفع علم لبنان على مسرح كأس العالم
A-
A+

كرة القدم

2026-07-05 | 18:38
فيديو - إنفانتينو يرفع علم لبنان على مسرح كأس العالم

ظهر وهو يحمل العلم اللبناني خلال إحدى مباريات كأس العالم

شارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل العلم اللبناني خلال إحدى مباريات كأس العالم، مرفقًا المشهد بعبارة عبّر فيها عن فخره بلبنان.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه: "بصفتي مواطنًا لبنانيًا فخورًا، كان رائعًا أن أحمل علمنا الجميل على أكبر مسرح كروي في العالم"، في إشارة إلى ظهوره بالعلم اللبناني خلال البطولة.

وتأتي هذه اللقطة بعد أشهر من حصول إنفانتينو على الجنسية اللبنانية وجواز السفر اللبناني، إذ سبق أن عبّر خلال زيارته إلى بيروت عن اعتزازه بهذه الخطوة، مؤكدًا محبته للبنان.

وأعاد المقطع تسليط الضوء على العلاقة التي تربط رئيس "فيفا" بلبنان، خصوصًا أن زوجته لينا الأشقر لبنانية، فيما اختار إنفانتينو أن يشارك لحظة رمزية من المونديال عبر العلم اللبناني.
 

مقالات ذات صلة

جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب
08:23

جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب

فيديو - لامين يامال يرفع علم فلسطين
2026-05-12

فيديو - لامين يامال يرفع علم فلسطين

فيديو - زوجة سافونوف ترفع علم روسيا على طريقتها
2026-05-31

فيديو - زوجة سافونوف ترفع علم روسيا على طريقتها

إنفانتينو يؤكد مجدداً: إيران ستشارك بكأس العالم في أميركا
2026-05-01

إنفانتينو يؤكد مجدداً: إيران ستشارك بكأس العالم في أميركا

فيديو - إنفانتينو يرفع علم لبنان على مسرح كأس العالم

رياضة

كرة القدم

لبنان

جياني إنفانتينو

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميسي يردّ ساخرًا على شائعات صوفيا مارتينيز
فيديو - سحرة كاتماكو يستنفرون قبل مباراة المكسيك وإنجلترا

اقرأ ايضا في كرة القدم

⚽ انطلاق مواجهة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم
15:00

⚽ انطلاق مواجهة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم

انطلاق مواجهة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم

15:00

⚽ انطلاق مواجهة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم

انطلاق مواجهة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم

رئيس الفيفا يقرّ بإتصال ترامب
12:24

رئيس الفيفا يقرّ بإتصال ترامب

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو أنه "تلقى اتصالاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بطاقة حمراء أُشهرت في وجه المهاجم فولارين بالوغون"، موضحا أنه "ردّ عليه بأن الهيئات التأديبية في فيفا "مستقلة".

12:24

رئيس الفيفا يقرّ بإتصال ترامب

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو أنه "تلقى اتصالاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بطاقة حمراء أُشهرت في وجه المهاجم فولارين بالوغون"، موضحا أنه "ردّ عليه بأن الهيئات التأديبية في فيفا "مستقلة".

اخترنا لك
⚽ انطلاق مواجهة البرتغال وإسبانيا في دور الـ 16 من كأس العالم
15:00
رئيس الفيفا يقرّ بإتصال ترامب
12:24
"ألو ترامب".. تلغي بطاقة حمراء؟ (فيديو)
11:06
الاتحاد القطري لكرة القدم حاضر في تنظيم كبرى البطولات العالمية
08:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026