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المكسيك وإنجلترا… مباراة بأسعار غير مسبوقة

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المكسيك وإنجلترا… مباراة بأسعار غير مسبوقة
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كرة القدم

2026-07-05 | 18:42
المكسيك وإنجلترا… مباراة بأسعار غير مسبوقة

دخلت مواجهة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم دائرة الأرقام القياسية

دخلت مواجهة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم دائرة الأرقام القياسية خارج الملعب، بعدما وصلت أسعار التذاكر في الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب الصحافي المتخصص في اقتصاد الرياضة دارين روفيل، بلغ سعر أرخص تذكرة متاحة قبل ساعات من انطلاق اللقاء 4,585 دولارًا، في ملعب الأزتيكا الذي يتّسع لـ87,523 متفرجًا، وباحتساب هذا الرقم على كامل سعة الملعب، تصل القيمة النظرية للمقاعد إلى أكثر من 401 مليون دولار، ما يعكس حجم الطلب الهائل على المباراة.
وتقام المواجهة بين المكسيك وإنجلترا ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم، في واحدة من أبرز مباريات الدور الإقصائي، خصوصًا أنها تُلعب على ملعب الأزتيكا في مكسيكو سيتي، وسط حضور جماهيري مكسيكي كبير وضغط استثنائي على المنتخب الإنجليزي.
ورغم أنّ الرقم لا يمثل الإيرادات الرسمية للمباراة، فإنه يعكس حجم الطلب الاستثنائي على تذاكر المواجهة قبل انطلاقها.

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