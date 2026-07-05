المكسيك وإنجلترا… مباراة بأسعار غير مسبوقة

دخلت مواجهة وإنجلترا في دائرة الأرقام القياسية

دخلت مواجهة وإنجلترا في دائرة الأرقام القياسية خارج الملعب، بعدما وصلت أسعار التذاكر في الساعات قبل انطلاق المباراة إلى مستويات غير مسبوقة.

وبحسب الصحافي المتخصص في اقتصاد الرياضة دارين روفيل، بلغ سعر أرخص تذكرة متاحة قبل ساعات من انطلاق اللقاء 4,585 دولارًا، في ملعب الأزتيكا الذي يتّسع لـ87,523 متفرجًا، وباحتساب هذا الرقم على كامل سعة الملعب، تصل القيمة النظرية للمقاعد إلى أكثر من 401 مليون ، ما يعكس حجم الطلب الهائل على المباراة.

وتقام المواجهة بين المكسيك وإنجلترا ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ، في واحدة من أبرز مباريات الدور الإقصائي، خصوصًا أنها تُلعب على ملعب الأزتيكا في مكسيكو سيتي، وسط حضور جماهيري مكسيكي كبير وضغط استثنائي على المنتخب الإنجليزي.

ورغم أنّ الرقم لا يمثل الإيرادات الرسمية للمباراة، فإنه يعكس حجم الطلب الاستثنائي على تذاكر المواجهة قبل انطلاقها.