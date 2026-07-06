الاتحاد القطري لكرة القدم حاضر في تنظيم كبرى البطولات العالمية

يواصل القطري لكرة القدم حضوره في تنظيم كبرى البطولات العالمية

يواصل القطري لكرة القدم حضوره في تنظيم كبرى البطولات العالمية، من خلال مشاركة عدد من كوادره في إدارة عمليات بطولة كأس الجارية، وذلك ضمن برنامج نقل الخبرات والمعرفة الذي تنفّذه اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويهدف البرنامج إلى توظيف الخبرات التنظيمية التي اكتسبتها دولة قطر خلال استضافة بطولة كأس العالم 2022، وعدد من البطولات العالمية الكبرى، وتعزيز إسهام الكفاءات الوطنية في تنظيم البطولات الدولية، بما يدعم الإرث القطري ويرس!خ تبادل أفضل الممارسات في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى.



ويتولّى المشاركون من كوادر الاتحاد القطري لكرة القدم مهامًا محورية في إدارة عمليات المباريات بعدد من الملاعب المستضيفة للبطولة، تشمل الإشراف على العمليات التشغيلية، والتنسيق مع المنتخبات، وضمان تطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية، بما يسهم في تقديم تجربة تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي.



وهؤلاء المشاركون هم عبد محمد جاسم آل إسحاق (نائب مدير المباريات في استاد نيويورك نيوجيرسي) وعلي حمود النعيمي (مراقب المباريات في استاد هيوستن) وعبد الله الأنصاري (منسق المباريات في استاد هيوستن) وأحمد السيد (منسق المباريات في استاد ميامي).



وتعكس هذه المشاركة الثقة المتنامية التي تحظى بها الكفاءات القطرية على الساحة الدولية، وتؤكد استمرار الاستفادة من الخبرات التي بنتها دولة قطر في تنظيم كبرى الفعاليات العالمية. كما تجسد المكانة التي أصبحت تحتلها الكفاءات الوطنية في منظومة إدارة الأحداث الرياضية الدولية، بما يعزز حضور دولة قطر شريكًا فاعلًا في تطوير وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية حول العالم.