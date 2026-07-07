بسبب الأرجنتين.. عريضة إلكترونية تطالب باستقالة إنفانتينو

أطلق مشجعون عريضة إلكترونية تطالب باستقالة إنفانتينو

أطلق مشجعون عريضة إلكترونية تطالب باستقالة رئيس ، جياني إنفانتينو، على خلفية ما وصفوه بـ"القرارات الخاطئة" التي اعتبروا أنها جاءت لمصلحة خلال .

واتهم مطلقو العريضة إنفانتينو بعدم الكفاءة في إدارة بعض ملفات البطولة، معتبرين أن منتخب الرأس الأخضر خرج من المنافسة بسبب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل. كما ربطت العريضة الاعتراضات الحالية بما شهدته نسخة كأس 2022، معتبرة أن الجماهير لم تتحرك حينها بالشكل الكافي.

وتطرّقت العريضة أيضًا إلى قرار إلغاء البطاقة الحمراء بحق بالوغون، معتبرة أنّ ما حصل شكّل محطة إضافية في موجة الاعتراض على طريقة تعامل مع بعض القرارات المؤثرة في البطولة.

ودعا مطلقو العريضة جماهير إلى الانضمام إلى الحملة المطالبة باستقالة إنفانتينو، في تحرّك يعكس غضبًا جماهيريًا من إدارة بعض الملفات.