فيديو – حفلة خاصة لمنتخب إنكلترا قبل ربع النهائي

Ed Sheeran le hizo un show privado a los jugadores de Inglaterra en la Copa del Mundo.



Por la cara de los jugadores, este ha sido el rival más difícil que se han tenido que enfrentar. pic.twitter.com/RmJYz9NA6n — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 8, 2026

حصل لاعبو منتخب على استراحة مختلفة داخل معسكرهم في ، بعدما قدّم المغني إد شيران عرضًا غنائيًا خاصًا للاعبين والجهاز الفني خلال مشوارهم في .وجاءت الزيارة ضمن تقليد اعتاد شيران الحفاظ عليه مع المنتخب الإنكليزي في البطولات الكبرى، بعدما بدأ حضوره إلى معسكرات الفريق منذ عام 2021، بدعوة من القائد ، قبل أن يتكرّر الأمر لاحقًا في أكثر من مناسبة.وقدّم شيران عرضًا فنّيًّا أمام اللاعبين والطاقم الفني، في أجواء بعيدة عن ضغط المباريات، حيث أدّى المغني البريطاني بعضًا من أشهر أغنياته، في وقت يستعد فيه المنتخب لمواصلة مشواره في الأدوار الإقصائية.وتأتي هذه الزيارة بعد فوز إنكلترا على (3-2) في دور الستة عشر، قبل مواجهة في ربع النهائي. وأعرب شيران، المعروف بدعمه للمنتخب وارتباطه بكرة القدم، عن ثقته بقدرة إنكلترا على بلوغ النهائي، في دفعة معنوية إضافية للاعبين قبل الاختبار المقبل.