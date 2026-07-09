فيديو – حفلة خاصة لمنتخب إنكلترا قبل ربع النهائي

حصل لاعبو منتخب إنكلترا
على استراحة مختلفة داخل معسكرهم في كانساس سيتي
، بعدما قدّم المغني البريطاني
إد شيران عرضًا غنائيًا خاصًا للاعبين والجهاز الفني خلال مشوارهم في كأس العالم
.
وجاءت الزيارة ضمن تقليد اعتاد شيران الحفاظ عليه مع المنتخب الإنكليزي في البطولات الكبرى، بعدما بدأ حضوره إلى معسكرات الفريق منذ بطولة أوروبا
عام 2021، بدعوة من القائد هاري كين
، قبل أن يتكرّر الأمر لاحقًا في أكثر من مناسبة.
وقدّم شيران عرضًا فنّيًّا أمام اللاعبين والطاقم الفني، في أجواء بعيدة عن ضغط المباريات، حيث أدّى المغني البريطاني بعضًا من أشهر أغنياته، في وقت يستعد فيه المنتخب لمواصلة مشواره في الأدوار الإقصائية.
وتأتي هذه الزيارة بعد فوز إنكلترا على المكسيك
(3-2) في دور الستة عشر، قبل مواجهة النرويج
في ربع النهائي. وأعرب شيران، المعروف بدعمه للمنتخب وارتباطه بكرة القدم، عن ثقته بقدرة إنكلترا على بلوغ النهائي، في دفعة معنوية إضافية للاعبين قبل الاختبار المقبل.